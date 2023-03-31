الدار ومبادلة تطوران مساحات مكتبية بجزيرة المارية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الدار العقارية وشركة مبادلة للاستثمار توقيع عقد مبدئي لتطوير مساحات مكتبية على جزيرة المارية، وجهة الحياة والأعمال في أبوظبي، وتحديداً ضمن المركز المالي الدولي والمنطقة الحرة في سوق أبوظبي العالمي.

وسيسهم هذا المشروع المشترك عند انتهائه، والذي يأتي استكمالاً لمسيرة التعاون المثمرة والشراكة الناجحة بين الشركتين، في دفع عجلة التطوير داخل منظومة الأعمال الواعدة في سوق أبوظبي العالمي، ما سيتيح لمزيد من الشركات إدارة أعمالها من قلب جزيرة المارية.

ويأتي هذا في أعقاب صفقة استحواذ الدار على أربعة أبراج تجارية مملوكة لشركة مبادلة في سوق أبوظبي العالمي، وكذلك صفقة استحواذ الدار بالشراكة مع مبادلة للاستثمار على برج المارية، في صفقتين تم إبرامهما العام الماضي.

وستمتلك الدار حصة 60 %، بينما ستبلغ حصة مبادلة 40 %. وعقب اكتمال أعمال بناء البرج المتوقعة بنهاية 2026، ستتولى إدارته الدار للاستثمار، التي تشمل محفظة أعمالها ما يزيد على 32 مليار درهم من الأصول المُدارة.

وسيضم البرج، مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 63 ألف متر مربع. وسيسهم البرج الجديد في زيادة المساحات المكتبية التجارية القابلة للتأجير التابعة لشركة الدار للاستثمار لأكثر من 400 ألف متر مربع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز