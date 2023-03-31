مركز دبي التجاري يستضيف «إندكس» مايو المقبل

المصدر: دبي - وام

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يستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 23 حتى 25 مايو المقبل فعاليات معرض إندكس دبي 2023. وتجمع الفعالية نخبة من أبرز خبراء التصميم الداخلي ومطوري الفنادق وتجار التجزئة ومقاولي التجهيزات في منطقة الشرق الأوسط لاستكشاف الآفاق المستقبلية لقطاع الديكور الداخلي والتجهيزات، الذي تتجاوز قيمته مليارات الدولارات.

وأشارت النسخة الأحدث من تقرير «إندكس: الآفاق التجارية لأعمال التصميم الداخلي» الصادر عن شركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة للمعرض، إلى أن قطاع التصميم الداخلي والتجهيزات في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحدها قد يحقق نمواً بواقع 5 % على أساس سنوي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.

وكشف التقرير عن نظرة تفاؤلية بشأن القطاع في دول مجلس التعاون مع توقعات بوصول قيمة سوق التصميم الداخلي فيها إلى 5.2 مليارات دولار بحلول 2025. ويُعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى الزيادة السكانية في المنطقة والتوسع الحضري ونمو قطاعات البناء والعقارات، فضلاً عن ارتفاع الطلب على التصاميم المستدامة والصديقة للبيئة، التي تعد محركاً أساسياً للابتكار على مستوى القطاع.

وتمتلك دولة الإمارات أكبر أسواق التصميم الداخلي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تليها المملكة العربية السعودية وقطر.

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