الإمارات وجهة مفضلة للرؤساء التنفيذيين عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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قالت شركة تنقلات رائدة في العالم، إن خدمات التوعية بالثقافة المحلية والقيم تعتبر أمراً أساسياً عند انتقال الرؤساء التنفيذيين للعمل في دبي.

وأضافت «رايتر ريلوكيشنز» العالمية، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها لخدمة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن دولة الإمارات تمثل وجهة مفضلة للرؤساء التنفيذيين من أنحاء العالم.

وأضاف «سيمون مايسون»، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «رايتر ريلوكيشنز»: «مع المستوى المعيشي الجيد وتوفر فرص العمل وخدمات الرعاية الصحية والتعليم ذات المستوى العالمي، وتجارب الطعام المتعددة وتوفر الأمن والسلامة، تشتهر دولة الإمارات بأنها من أكثر الوجهات ترحاباً بالمقيمين على أرضها».

وتقوم «رايتر ريلوكيشنز» سنوياً بتنفيذ أكثر من 8000 ألف عملية تنقل، وقامت الشركة، التي تتواجد في ثماني دول وتمتلك شبكة شركاء في 190 دولة، بتنفيذ مهام تنقل الموظفين والتنفيذيين لأكثر من 3000 شركة عالمية.

وأضاف مايسون: «بالعموم، في حالة قرار الأشخاص الانتقال إلى بلد جديد، قد يواجهون بعض التحديات. وتشير الدراسات إلى أن 50% من الأشخاص الذين ينتقلون إلى أماكن جديدة، قد يستغرق الأمر ما بين 6 إلى 12 شهراً للاستقرار في الموقع الجديد».

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