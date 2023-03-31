دبي تطلق برنامجاً لتسريع الاكتتاب العام للشركات

المصدر: دبي - البيان

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أعلن سوق دبي المالي وغرفة تجارة دبي، بالشراكة مع 20 شركة استشارات إقليمية وعالمية، أمس، عن إطلاق «برنامج مُسرِعات الاكتتابات العامة»، لدعم نموّ الشركات الإقليمية، وتسريع تحولها إلى شركات مُدرجة عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام.

يأتي البرنامج الجديد في إطار مشاريع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري ومالي عالمي، كما يعكس تضافر الجهود لزيادة قوّة وزخم أسواق رأس المال في دبي.

ويتعاون سوق دبي المالي وغرفة تجارة دبي مع العديد من الشركات الاستشارية المحلية والعالمية، التي تمثل جزءاً أساسياً من المنظومة المالية والتجارية الشاملة في دبي، لتسريع نمو الشركات الخاصة العاملة في المنطقة، ومساندتها في سعيها لتنفيذ اكتتابات عامة.

وتشمل قائمة شركاء البرنامج «المجموعة المالية هيرميس»، و«أرقام كابيتال»، و«جولدمان ساكس»، و«بنك أوف أمريكا»، و«مورغان ستانلي»، و«إتش إس بي سي بانك ميدل إيست ليمتد»، و«سيتي»، و«باركليز»، و«جي بي مورغان»، و«روتشيلد آند كو»، و«دينوفو بارتنرز»، و«إي واي»، و«إبراهيم وشركاه»، و«التميمي وشركاه»، وبنك الإمارات دبي الوطني، و«بي دبليو سي ميدل إيست» و«وايت آند كيس» و«موليس آند كومباني» و«جرانت ثورنتون» و«إيدلمان سميثفيلد».

ويُلبي البرنامج تطلعات الشركات الخاصة الساعية إلى اغتنام الفرص التي يوفرها اقتصاد دبي سريع النموّ، والاستفادة من إمكانات أسواق رأس المال لتنفيذ استراتيجيات النمو.

ويعتبر سوق دبي المالي، من بين أكثر الأسواق نشاطاً على مستوى العالم في عام 2022، من حيث الاكتتابات العامة وإدراج الشركات، حيث استقطب 5 شركات حكومية وخاصة رائدة، نجحت في جمع 31 مليار درهم.

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