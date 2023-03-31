زخم استثنائي في قطاعات اقتصادية حيوية خلال رمضان

المصدر: أبوظبي - وام

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شهدت قطاعات اقتصادية رئيسة، زخماً ونشاطاً استثنائياً خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، خصوصاً في قطاعات التجزئة والتسوق والفنادق والسفر، والتي تعد من القطاعات الرئيسية الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني.

ويعزز النشاط الكبير في تلك القطاعات الحيوية من زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني والذي يتوقع أن ينمو بنسبة 3.9% في 2023، ترتفع إلى 4.3% في 2024، نتيجة الأداء القوي من بعض القطاعات غير النفطية ومن بينها السياحة والضيافة والعقارات وفق آخر تقرير لمصرف الإمارات المركزي.

الفنادق

واصل القطاع الفندقي في الدولة نشاطه منذ بداية شهر رمضان في ظل توافر مجموعة واسعة من الحسومات على الإقامة وأسعار الغرف وعروض القيمة المضافة للعائلات والأطفال بالإضافة إلى العروض على وجبات الإفطار والسحور بأسعار تنافسية، وذلك بهدف زيادة الإقبال ورفع مستويات الإشغال، في إطار السباق والتنافس من أجل الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من النزلاء.

وأسهم في زيادة الزخم على القطاع الفندقي هذا العام تزامنه مع عودة الحياة في الدولة إلى كامل طبيعتها بعد رفع جميع القيود الاحترازية المتعلقة بجائحة «كوفيد 19»، وهو ما رفع نسب الإشغال خلال الموسم الحالي مقارنة بالمواسم الماضية لا سيما في ظل اعتدال الطقس، الذي يشجع على تنشيط السياحة الداخلية واكتشاف وجهات جديدة في الدولة.

وتعمل فنادق الدولة على تعزيز إيراداتها خلال الشهر الكريم عبر تنويع المنتجات المقدمة خصوصاً فيما يتعلق بالمطاعم التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الطلب على الحجوزات لوجبات الإفطار والسحور تستمر حتى نهاية شهر رمضان، على أن يرتفع الزخم بشكل أكبر خلال عيد الفطر المبارك والذي من المتوقع أن يشهد نشاطاً ملحوظاً للقطاع السياحي.

التجزئة

تعج أسواق التجزئة بالزوار والمتسوقين منذ الأيام الأولى من رمضان وسط إقبال كبير على الشراء في ظل وجود العديد من العروض والحسومات وهو ما عزز حركة التسوق ورفع زخم النشاط التجاري، مع إقبال المتسوقين على اقتناص الفرص التي تقدمها المتاجر والمحلات بالإضافة إلى الاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الترفيهية المتنوعة، وسط توقعات باستمرار هذا النشاط والزخم حتى عيد الفطر.

وتشكل بيئة التسوق في دولة الإمارات محفزاً حيوياً للمتسوقين والزوار خلال المواسم والأعياد، ومع النشاط الحالي تعود حركة القطاع إلى سابق عهدها قبل «كوفيد 19» بفضل عودة الحياة إلى كامل طبيعتها ورفع جميع القيود والإجراءات الاحترازية نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة للسيطرة على الجائحة، وسط توقعات بأن تستمر المتاجر والمحلات في إطلاق مزيد من العروض الحصرية والترويجية.

السفر والطيران

تشهد حركة السفر والطيران في الدولة حالة من النشاط منذ بداية العام الجاري، مع استعادة شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات نحو 97% من السعة المقعدية التي كانت تشغلها قبل الجائحة، بعد أن تخطت السعة المجدولة لرحلتها إلى الدولة، خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، حاجز الـ 18.5 مليون مقعد، وفقاً لبيانات مؤسسة أو إيه جي.

وتستمر حركة السفر في نشاطها الفترة المقبلة خصوصاً على الرحلات إلى السعودية في ظل الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان مع نجاح الناقلات الوطنية في زيادة رحلاتها للمملكة في خطوة تستهدف مواكبة طلب العملاء والنمو المطرد لحركة الطيران بين البلدين.

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