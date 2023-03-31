معرض ليالي رمضان ينطلق الأربعاء في إكسبو الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تنطلق فعاليات النسخة الـ40 من معرض ليالي رمضان في مركز إكسبو الشارقة الأربعاء المقبل، 5 أبريل ليقدم 17 يوماً من الأمسيات الرمضانية الممتعة، وتجارب التسوق .

حيث يشهد الحدث الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة الشارقة تخفيضات كبرى وخصومات تصل إلى 75 % على نحو 10 آلاف منتج يقدمها أكثر من 150 عارضاً و500 علامة تجارية عالمية.

ويأتي الحدث ضمن أجندة الدورة الـ33 من «مهرجان رمضان الشارقة».

وأكد سلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة، أن المعرض سيكون حافلاً هذا العام بمجموعة غنية ومتنوعة من الأنشطة التي يهدف من خلالها المركز إلى توفير أجواء من المتعة والسعادة لأفراد المجتمع وتلبي مختلف حاجياتهم، والتي تشمل التسوق بأسعار تنافسية لأفضل المنتجات المحلية والعالمية، وعروضاً ترفيهية تستهدف زوار الحدث من الأسر والأطفال، وأجنحة خاصة للمأكولات الشعبية والعربية والعالمية.

وسيفتح المعرض أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 1 ليلاً خلال شهر رمضان المبارك، ومن الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 12 ليلاً خلال أيام عيد الفطر المبارك، ويتضمن الكثير من العروض الترويجية والتخفيضات الجاذبة على تشكيلة كبيرة ومتنوعة من المنتجات، بدءاً من الأزياء، والأدوات الرياضية، والمنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية والتراثية، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية والأكلات الشعبية.

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