شركات دبي الجنوب تطلع على برنامج مجلس تنمية الموارد البشرية لتعزيز الشراكات

المصدر: دبي - البيان

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استضافت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، ورشة لمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية لشركات المناطق الحرة بالشراكة مع مجلس المناطق الحرة في دبي.

وتم تصميم الورشة لإطلاع شركات المنطقة الحرة في دبي الجنوب على البرنامج الذي طوره مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي خصيصاً لتعزيز الشراكات، والوقوف على احتياجات التوظيف، وتطوير فرص تدريب وتوظيف مخصصة لمواطني الإمارات في مختلف القطاعات في المناطق الحرة.

وحضر الحدث الذي أقيم في مقر دبي الجنوب، خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب. وتخلل الحدث جلسة حوارية بين الحضور والمتحدثين، حيث أبدت شركات المناطق الحرة اهتماماً بالمساهمة في إنجاح مبادرة التوطين، والدور الذي يقوم به المجلس لتقديم الدعم الموجه لمساعدة المؤسسات على المساهمة في أهداف التوطين.

وتحدّث خلال الجلسة عبد العزيز الفلاحي، المشرف العام للتوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية والدكتور الهادي إبراهيم، كبير مستشاري مجلس دبي للمناطق الحرة ومريم المعيني، مديرة إدارة التوطين في دائرة الاقتصاد والسياحة، وشما الحميري، مديرة إدارة بناء القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالإضافة إلى شركات المنطقة الحرة المسجلة في دبي الجنوب.

وركز المشاركون خلال الفعالية على الدور الاستراتيجي لمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بدبي ومساهمته في اقتصاد الدولة.

وذلك من خلال رفد السوق بكفاءات مواطنة ذات قدرات تلبي احتياجات المستقبل، وفتح باب التعاون والشراكة مع الشركات التي اختارت المنطقة الحرة بدبي الجنوب مقراً لعملياتها الإقليمية، وسيسهم هذا التعاون في إشراك الكفاءات الإماراتية بمسيرة النمو الاقتصادي الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: نفخر باستضافة هذا الحدث في إطار التزامنا بدعم رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ونتطلع عبره إلى المساهمة في رؤية دبي الاستراتيجية للنمو المستدام وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

تعاون

وأضاف: يسعدنا التعاون بين مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي والمناطق الحرة، فهذا التعاون سينعكس على الكفاءات المواطنة ويدعم ازدهار القطاع الخاص في ذات الوقت.

وقال خليفة الزفين: «يسعدنا استضافة ودعم هذا البرنامج الذي يهدف إلى توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على المساهمة في النمو الاقتصادي لدبي. ويمكننا المساهمة في رؤية الحكومة طويلة المدى مع جميع شركائنا، وتحديداً أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى دمج المواطنين في القطاع الخاص من خلال جهودنا المشتركة».

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