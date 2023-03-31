سوق دبي يحافظ على مكاسبه لليوم الثالث

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل سوق دبي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، حيث صعد المؤشر العام 0.73% أو 25 نقطة، ليغلق عند 3425.5 نقطة، فيما أغلق سوق أبوظبي على صعود 0.241% ووصل إلى 9478.6 نقطة.

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين قرابة 1.5 مليار درهم منها 1.27 مليار درهم في سوق أبوظبي و223.4 مليون درهم في سوق دبي.

وتم إجراء أكثر من 20.6 ألف صفقة تمت على إجمالي 334.82 مليون سهم وتوزعت إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 107.5 ملايين سهم في سوق دبي و 227.3 مليون سهم في سوق أبوظبي.

وربح رأس المال السوقي 27 مليار درهم وارتفع من 3.29 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس الأول إلى 3.321 تريليونات أمس.

سوق دبي

وحافظ مؤشر سوق دبي على نشاطه مستنداً إلى نشاط العقارات والبنوك والطاقة والنقل حيث كان سهم «إعمار» في صدارة السوق بنسبة نمو بلغت 2.32% وبإجمالي سيولة بلغت 55.3 مليون درهم تلاه سهم بنك «عجمان» بحوالي0.73% وسيولة21.7 مليون درهم.

وحقق سهم شركة «العربية» ارتفاعاً بنسبة 0.47 % وسيولة قدرها 31.4 مليون درهم ثم سهم «ديوا» بصعود 0.80% وبسيولة بلغت 21.3 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وارتكز التحسن في سوق أبوظبي على نشاط القطاع المالي والصناعة حيث شهد سهم بنك «أبوظبي الأول» نمواً 0.77% مستقطباً سيولة 93.1 مليون درهم فيما ارتفع سهم «الفا ظبي» بنسبة 4.3% مع سيولة قدرها 85.2 مليون درهم. وتراجع سهم العالمية القابضة 0.03% رغم تصدره السوق في قيمة المعاملات محققاً سيولة قدرها 284.4 مليون درهم. كما تراجع سهم «أمريكانا للمطاعم» بنسبة 1.25% .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز