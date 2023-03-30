1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم.

شهدت الدائرة تسجيل 487 مبايعة بقيمة 1.33 مليار درهم منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 160.65 مليون درهم و461 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.17 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 59 مليون درهم في منطقة جزر العالم، تليها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 8 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 55 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 65 مبايعة بقيمة 115 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 179 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 95 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 347.17 مليون درهم منها 27 رهنا للأراضي بقيمة 135.6 مليون درهم و74 رهنا للفلل والشقق بقيمة 211.57 مليون درهم، أهمها بمنطقة سيح شعيب 2 بقيمة 55 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 49 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 58.92 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 31 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 14 مليون درهم.

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