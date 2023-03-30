«سوق أبوظبي العالمي» يفرض غرامات مالية على شركة استثمارات محدودة

المصدر: وام

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فرضت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي غرامات مالية على شركة استثمارات محدودة، ومدرائها الحاليين، وذلك لعدم تقديم الحسابات والتقارير السنوية وفق الإطار الزمني المحدد بموجب التشريعات المطبقة من قبل سلطة التسجيل لدى السوق.

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي إنه يتوجب على الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي ومدرائها اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تلبية متطلبات تقديم التقارير السنوية ضمن الفترات الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن هذه الغرامات تعكس مدى جدية المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بتقديم هذه الحسابات والتقارير، وستواصل سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز الامتثال مع متطلبات تقديم التقارير وغيرها من متطلبات الحوكمة.

تبين لسلطة التسجيل أن الشركة ومدراءها الثلاثة الحاليين تخلفوا عن تقديم الحسابات والتقارير الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، عند نهاية الفترة المحددة للتسليم، وذلك على الرغم من تمديد سلطة التسجيل للموعد الزمني.

يعد تقديم الحسابات والتقارير إلى سلطة التسجيل، التزاماً قانونيًا رئيسيًا للشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، وذلك بموجب أنظمة الشركات في سوق أبوظبي العالمي والمعايير الدولية المتعلقة بتوفير الحسابات، مثل، المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

تتوقع سلطة التسجيل أن تقوم الشركات المسجلة لديها بتقديم الحسابات والتقارير السنوية ضمن الفترة الزمنية المحددة بموجب التشريعات المطبقة من قبلها وذلك حماية لمصالح سوق أبوظبي العالمي ومتعامليه المباشرين وغير المباشرين.

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