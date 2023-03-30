إنجاز مشروعات تطويرية لنقل الطاقة من كلباء إلى وادي الحلو

المصدر: الشارقة-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في وقت قياسي وبجودة عالية مشروعات تطويرية لنقل الطاقة بمنطقة وادي الحلو بتكلفة بلغت 45 مليون درهم تضمنت تمديد كايبلات أرضية 33 كيلوفولت من مدينة كلباء إلى منطقة وادي الحلو بطول 25 كم بالإضافة إلى تمديد كايبلات أرضية 11 كيلو فولت بطول 29 كم حيث كان يتم نقل الطاقة من كلباء إلى منطقة وادي الحلو من خلال كايبلات هوائية بدون بدائل أخرى، كما أنجزت الهيئة تمديد كايبلات ألياف بصرية بطول 25 كم في إطار خطتها المستقبلية لربط منطقة واداي الحلو بنظام التحكم والمراقبة ( اسكادا ) وتم ترقية محولات محطة وادي الحلو 33 كيلو فولت إلى ( MW16) 20MVA مما سيخدم منطقة وادي الحلو لمدة 15 عاماً قادمة وذلك بهدف توفير أفضل الخدمات لأهالي المنطقة.

وأوضحت المهندسة موزة الزعابي مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن الهيئة تعمل على إنجاز المشروعات التطويرية بمنطقة وادي الحلو التي تشهد تنفيذ حزمة مشاريع حيوية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة ،والتي تسهم في تقديم أفضل الخدمات لأهالي المنطقة بأحدث المعايير التي تُواكب التكنولوجيا الحديثة، وتلبي احتياجات المنطقة وتسهم في تطوير البنى التحتية وتطوير مرافقها.

وأشارت إلى أن المشروعات التطويرية التي تم تنفيذها بمنطقة وادي الحلو تعتبر من المشروعات الحيوية التي تحتاجها المنطقة ويتم متابعة ودراسة المشاريع التطويرية الاقتصادية والسياحية والثقافية في المنطقة والعمل على توفير احتياجاتها من الطاقة والمياه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز