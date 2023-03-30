«دبي المالي» وغرفة تجارة دبي يُطلقان برنامجاً شاملاً لتسريع الاكتتاب العام للشركات

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن سوق دبي المالي وغرفة تجارة دبي، بالشراكة مع 20 شركة استشارات إقليمية وعالمية، إطلاق «برنامج مُسرِعات الاكتتابات العامة IPO Accelerator Program» لدعم نموّ الشركات وتسريع تحولها إلى شركات مُدرجة عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام.

يأتي البرنامج الجديد في إطار مشاريع أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى تعزيز المكانة الرائدة لدبي كمركز تجاري ومالي عالمي، كما يعكس تضافر الجهود لزيادة قوّة وزخم أسواق رأس المال في دبي.

ويتعاون سوق دبي المالي وغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مع العديد من الشركات الاستشارية المحلية والعالمية التي تمثل جزءاً أساسياً من المنظومة المالية والتجارية الشاملة في دبي لتسريع نمو الشركات الخاصة العاملة في المنطقة ومساندتها في سعيها لتنفيذ اكتتابات عامة. وتشمل قائمة شركاء البرنامج؛ «المجموعة المالية هيرميس»، و«أرقام كابيتال»، و«جولدمان ساكس»، و«بنك أوف أمريكا»، و«مورغان ستانلي»، و«إتش إس بي سي بانك ميدل إيست ليمتد»، و«سيتي»، و«باركليز»، و«جي بي مورغان»، و«روتشيلد آند كو»، و«دينوفو بارتنرز»، و«إي واي»، و«إبراهيم وشركاه»، و«التميمي وشركاه»، وبنك الإمارات دبي الوطني، و«بي دبليو سي ميدل إيست» و«وايت آند كيس» و«موليس آند كومباني» و«جرانت ثورنتون» و«إيدلمان سميثفيلد».

ويُلبي البرنامج تطلعات الشركات الخاصة الساعية إلى اغتنام الفرص التي يوفرها اقتصاد دبي سريع النموّ والاستفادة من إمكانيات أسواق رأس المال لتنفيذ استراتيجيات النمو. ويعتبر سوق دبي المالي من بين أكثر الأسواق نشاطاً على مستوى العالم في العام 2022 من حيث الاكتتابات العامة وإدراج الشركات، حيث استقطب خمس شركات حكومية وخاصة رائدة نجحت في جمع 31 مليار درهم.

معرفة وتوجيه

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»: برنامج مُسرِعات الاكتتابات العامة سيُوفر للشركات المعرفة والدعم والتوجيه لاستكشاف فرص الاكتتاب العام والمساهمة في نموّ اقتصاد دبي. ويأتي البرنامج في إطار جهودنا الهادفة لتعزيز بيئة العمل على أفضل نحو بما يواكب تطلّعات الشركات نحو الوصول إلى الاكتتاب العام، وجمع رؤوس الأموال من خلال سوق رأس المال في دبي.

وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي أن الشراكة مع سوق دبي المالي تدفع نحو تطوير بيئة تمكّن مختلف الشركات التي تسعى إلى الإدراج العام أو طرح أسهمها للاكتتاب العام من جمع رؤوس الأموال اللازمة لنموها، ومساعدتها في الوقت ذاته على بناء علاقة الثقة مع المستثمرين وتعزيز شفافية تعاملاتها معهم، وذلك امتداداً لمذكرة تفاهم تم توقيعها بين الطرفين العام الماضي لإطلاق العديد من المبادرات المشتركة لدعم مجتمع الأعمال، ومن ضمنها برنامج مسرعات الاكتتابات العامة، تماشياً مع طموحات دبي الاقتصادية لمضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2033 وتعزيز مكانتها بين أكبر 3 مدن عالمية.

الشركات المستهدفة

ويستهدف البرنامج الشركات العائلية والخاصّة الكبيرة وغيرها من الشركات ضمن قطاعات يُمكنها الاستفادة من أسواق رأس المال في دبي، وتوفير فرص للنمو. وضمن هذا البرنامج، سينظم السوق والغرفة بمشاركة خبراء من شركات الاستشارات المحلية والعالمية، ورش عمل لتأهيل الشركات الخاصة، كما سينظّم البرنامج اجتماعات فردية مع أبرز الشركات المحتمل تنفيذها لاكتتابات عامة بهدف إعداد خطّتها الخاصة بهذه الخطوة الاستراتيجية. وعلاوة على ذلك سيتم من خلال ورش العمل جمع الأفكار والملاحظات لتحديد التحديات التي قد تواجهها الشركات وسُبل حلها، مع إبراز الأهمية المتزايدة لدبي كموقع مفضّل بصورة أكبر لنموّ الشركات وتطوّرها. وسيتم تدشين أولى الفعاليات في مايو عبر عقد ورشة عمل بمشاركة 40 شركة خاصة من مختلف القطاعات.

دعم مستمر

وسيقدم السوق والغرفة الدعم المستمر للشركات خلال رحلتها نحو الاكتتاب العام، فبمجرّد أن تبدأ في دراسة طرحها للاكتتاب العام، سيكون برنامج المُسرِعات بمثابة حلقة وصل تربطها بشركات الاستشارات الرئيسية بما في ذلك المستشارون الماليون للتأكد من جاهزيتها وإعداد خطة الاكتتاب العام والإدراج.

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