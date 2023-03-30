شركات عالمية تدخل أسواق الإمارات عبر منصة «إنفستوبيا»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت منصة الاستثمار العالمية إنفستوبيا، أن من أبرز مخرجات مؤتمرها السنوي 2023 الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي مؤخراً دخول شركات عالمية إيطالية إلى الأسواق الإماراتية عبر إبرام اتفاقيات شراكة تحت مظلة مؤتمرها السنوي. وشملت هذه الاتفاقيات مجالات صناعية، فضلاً عن بناء مصنع يعمل وفق آلية الاقتصاد الدائري.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة GREENTHESIS الإيطالية، وهي مجموعة مستقلة مدرجة في إيطاليا، متخصصة في إعادة تدوير النفايات باستخدام نموذج الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية، عن توقيع شراكة مع شرف للاستثمار التابعة لمجموعة شرف، وهي واحدة من أكبر الشركات في الدولة.

وبموجب هذا التعاون، تستحوذ GREENTHESIS على 20% من رأسمال شركة «غرين فيوتشر» لإعادة تدوير البطاريات التابعة لشركة شرف للاستثمار، حيث سيقوم الطرفان بالعمل معاً لبناء وإدارة أول مصنع في دولة الإمارات يعمل على معالجة وإعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية المستعملة والمستخدمة بشكل رئيسي في السيارات.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع في نهاية عام 2023، وسيعالج 22 ألف طن من البطاريات سنوياً وسيسمح باسترداد نحو 13 ألف طن رصاص وألف طن من البلاستيك كل عام.

وقال جيوفاني بوزيتي رئيس مجلس إدارة الشركة: الاستقرار الذي تتمتع به الإمارات يفتح الأبواب أمامنا للمشاركة في مصنع موجود على أرض الواقع، يتميز بأنشطة إنتاجية حسب آلية الاقتصاد الدائري ومتوافقة تماماً مع أهدافنا وخطط التطوير الخاصة بأعمالنا.

وفي مجال أسواق صناعة وسائل الربط الميكانيكية،، وقعت شركة «سيجما» الموزع ومزود الخدمات للتقنيات العلمية والهندسية في الإمارات اتفاقية شراكة مع مجموعة فونتانا الإيطالية، أكبر منتج لهذه الأدوات في العالم. وتعتبر «سيجما» جزءا من شركة المزروعي العالمية القابضة. وتهدف الاتفاقية إلى قيام الجانبين بالعمل معاً على تحليل إمكانات أسواق الصناعات المرتبطة بوسائل الربط الميكانيكية لتطوير استراتيجيات جديدة تخص هذا المجال في دولة الإمارات.

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