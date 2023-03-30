«موانئ أبوظبي» تطلق خدمة شحن إلى قطر والكويت

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، إطلاق خدمة ملاحية أسبوعية تعزز الربط التجاري واللوجستي، وتُيسّر حركة التجارة مع قطر والكويت، إضافة إلى تخصيص خدمة مجانية لشحن البضائع القادمة عن طريق وسائل النقل البري خلال شهر رمضان، وسيتم شحن البضائع عبر سفن نقل الحاويات بين ميناء خليفة وميناء حمد في قطر وميناءي الشويخ والشعيبة في الكويت.

وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة - القطاع البحري ومجموعة سفين، مجموعة موانئ أبوظبي: «انطلاقاً من دورنا الريادي بوصفها مزوّداً عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، نعمل في مجموعة موانئ أبوظبي على تسخير جميع قدراتنا وإمكاناتنا لتلبية متطلبات متعاملينا وشركائنا. كما نسعى دائماً لإقامة شراكات تجارية قوية وإطلاق خدمات جديدة لتطوير سبل التعاون والتكامل وتعزيز الربط التجاري».

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