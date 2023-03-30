فريق «أمريكية دبي» يفوز بمسابقة «الإمارات العالمية للألمنيوم» للروبوتات الصناعية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم فوز فريق الجامعة الأمريكية في دبي في النسخة الخامسة من مسابقة الروبوتات الصناعية السنوية التي تنظمها الشركة، وهي تحدٍ بين طلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات لتصميم وبناء روبوتات صناعية لاستخدامها في مصاهر الألمنيوم التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

تحدٍ

وضم فريق الجامعة الأمريكية في دبي الفائز بمسابقة العام 2022 كلاً من مصطفى أبو النجا ومحمد رشوان ومحمد الهادي وياسين عبد المجيد وبلال سريه، وتحت إشراف الدكتور سالم حجاج. وواجهت الفرق في مسابقة هذا العام تحدياً لتصميم وبناء روبوت يمكنه قياس سُمك المواد داخل خلايا الاختزال في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وهي مهمة يتم تنفيذها حالياً بطريقة يدوية. وتمكن مسابقة الروبوتات الصناعية الطلاب من تطبيق معرفتهم الأكاديمية في مجال الروبوتات والأتمتة والتفكير بشكل إبداعي وتطوير حلول عملية تفيد صناعة الألمنيوم.

ويستخدم الروبوت الفائز لفريق الجامعة الأمريكية في دبي تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور وتفسير المعلومات الموجودة فيها، وقد أطلق عليه اسم «روبوت قياس سُمك الغلاف العلوي للأنود».

5 فرق

وأعلنت الشركة في وقت سابق عن اختيار خمسة فرق لمرحلة التصفيات، وحصل كل فريق منها على تمويل بقيمة 50.000 درهم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتصميم وبناء الروبوتات الخاصة بهم، لتصل ثلاثة فرق إلى المرحلة النهائية، هي الفريق الفائز بالإضافة إلى فريق من جامعة هيريوت وات وفريق من جامعة أبوظبي.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للإمارات العالمية للألمنيوم: أتوجه بالتهنئة إلى فريق الجامعة الأمريكية في دبي. وأتمنى أن يصبح هؤلاء الطلاب مصدر إلهام للشباب للعمل في القطاع الصناعي الإماراتي، حيث تعتبر المهارات التي يستخدمها الطلاب في مسابقة الروبوتات الصناعية التي تنظمها الشركة مهمة لمستقبل الصناعة الإماراتية وتمكين تنفيذ مبادرة «مشروع 300 مليار».

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