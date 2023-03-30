«سي إن إن»: مدينة إكسبو دبي نموذج مدن المستقبل

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت شبكة «سي إن إن» أن مدينة إكسبو دبي تتميز بأنها أكثر مدينة متصلة رقمياً ضمن كافة المواقع التي استضافت معارض «إكسبو» على مدار تاريخها.

ووصفت الشبكة المدينة بأنها نموذج مثالي لما سيبدو عليه شكل مدن المستقبل.

وبثت الشبكة تقريراً تلفزيونياً من داخل المدينة لاستعراض أبرز مظاهر الاتصال الرقمي التي تتمتع بها المدينة من خلال تجهيزها بالتقنيات فائقة الحداثة، مثل إنترنت الأشياء.

وأوضحت الشبكة أنه من الصعوبة بمكان تصور حياتنا اليومية من دون إنترنت الأشياء، وأن مدينة إكسبو تُعد نموذجاً مثالياً لتجسيد كيفية تأثير إنترنت الأشياء في شكل الحياة داخل مدن المستقبل.

وذكر التقرير أن المدينة تجسد حقيقة أن إنترنت الأشياء، من خلال المزيد من الحلول المبتكرة التي يوفرها، يمهد الطريق لعالم الغد الذي تعيش فيه المدن على نحو أكثر كفاءة.

وتضمن التقرير مقابلة مع هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز ميدل ايست»، الشريك التقني لمدينة إكسبو، واستعرض ستروف أبرز تطبيقات إنترنت الأشياء داخل المدينة.

وقال: «هنا في قلب المدينة توجد قبة الوصل، والتي تتحول في المساء إلى أضخم شاشة عرض بزاوية 360 درجة على مستوى العالم.

ويتضمن تركيب القبة هياكل صغيرة مزودة بتقنياتنا التي تعمل على زيادة مستوى التبريد في الموقع، من خلال امتصاص الحرارة».

وأضاف: «أرغب بأن يساعدنا إنترنت الأشياء في أن نكون أكثر استدامة، خاصة داخل المدن، كونها تستهلك بالفعل كميات هائلة من الطاقة.

ومن شأن إنترنت الأشياء أن يزيد مستويات الكفاءة والاستدامة في استهلاك الطاقة داخل المدن، وبالتالي أن يعزز مستويات الأمان».

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