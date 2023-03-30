1.8 مليار درهم تصرفات يوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 526 مبايعة بـ 1.41 مليار، منها 33 مبايعة للأراضي بـ 179.51 مليوناً و493 مبايعة للشقق والفلل بـ 979.03 مليوناً. جاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 27 مليوناً في منطقة نخلة ديرة، أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فجاءت مبايعة بقيمة 57 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وسجلت الرهون 628.25 مليون درهم أهمها بمنطقة هور العنز شرق بـ 275 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 19 هبة أهمها بمنطقة الخليج التجاري بـ69 مليون درهم.

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