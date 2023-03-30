123.4 ملياراً تصرفات عقارات دبي في الربع الأول

المصدر: دبي – بشار باغ

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واصل القطاع العقاري في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري مسيرة الأداء القياسي، مدعوماً بحالة الازدهار الذي يشهده الاقتصاد الكلي للإمارة، حيث بلغ إجمالي التصرفات العقارية المسجلة منذ بداية العام الجاري حتى يوم أمس 123.3 مليار درهم، وبلغت قيمة مبيعات العقارات خلال هذه الفترة 84.8 مليار درهم مقارنة بـ 55.5 مليار درهم قيمة المبيعات المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي بنمو وقدره 53 %، فيما بلغ إجمالي قيمة الرهون العقارية 30 مليار درهم، بالإضافة إلى هبات بقيمة 8.6 مليارات درهم، وذلك وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت قيمة التصرفات العقارية خلال شهر مارس 44.7 مليار درهم، وتم تسجيل مبيعات بقيمة 30.2 مليار درهم منذ بداية الشهر لغاية يوم أمس 29 مارس بنمو وقدره 34 % مقارنة بذات الشهر من العام الماضي الذي شهد مبيعات بقيمة 22.5 مليار درهم، وتم خلال الشهر تسجيل رهون عقارية بقيمة 12 مليار درهم، بالإضافة إلى هبات بقيمة 2.5 مليار درهم.

وكان شهر فبراير الماضي قد سجل تصرفات عقارية بقيمة 40.1 مليار درهم تضمنت مبيعات بقيمة 26.6 مليار درهم ورهونات بقيمة 10.8 مليارات درهم، وهبات بقيمة 2.7 مليار درهم، فيما سجل شهر يناير تصرفات بقيمة 38.5 مليار درهم شملت مبيعات بقيمة 27.9 مليار درهم ورهون بقيمة 7.2 مليارات درهم وهبات بقيمة 3.4 مليارات درهم.

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