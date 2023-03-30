«عمومية أمريكانا» تقر توزيع 61.42 % نقداً

المصدر: (دبي - البيان)

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أقرت الجمعية العامة السنوية لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية «بي إل سي»، توزيع أرباح نقدية بنسبة 61.42 %، وبمقدار 0.045 درهم للسهم، عن عام 2022، بما يعادل 380 مليون درهم.

وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي، أن تاريخ توزيع الأرباح سيكون خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية، وأحقية الأرباح يوم 4 أبريل، والمسجلين في سجل مساهمي الشركة المودع لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية يوم التداول الثاني بعد تاريخ الاستحقاق.

ووافقت العمومية على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بـ231.1 ألف دولار (848.225 ألف درهم)، ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على سياسة المكافآت.

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