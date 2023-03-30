ملتقى «مالية عجمان» يحتفي بالتميز

المصدر: (عجمان- البيان)

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أقامت دائرة المالية في عجمان الملتقى السنوي لموظفيها تحت شعار «معاً نحو الاستدامة»، ألقت فيه الضوء على أبرز الإنجازات، التي حققتها خلال العام الماضي، وكرمت فيه مجموعة من موظفيها المتميزين، الذين أسهموا في تحقيق هذه الإنجازات. وعقد اللقاء ضمن أجواء احتفالية أسرية، بحضور مروان أحمد آل علي، مدير عام الدائرة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين فيها.

وأشاد المدير العام بجهود الموظفين وعطاءاتهم، معرباً عن اعتزازه بما حققته الدائرة في العام الماضي، بفضل تفانيهم وعملهم بروح الفريق الواحد. وأكد التزام الدائرة برفع كفاءات موظفيها وتطويرها عبر التعلم والتطوير المستمرين

وكرم آل علي كوكبة من موظفي الدائرة، الذين أظهروا درجة عالية من التفاني والإخلاص في الفترة الماضية، تقديراً لإبداعاتهم وجهودهم المتميزة.

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