منح عقود استشارية لتطوير «داماك لاجونز»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة داماك العقارية عن منح عدة عقود للخدمات الاستشارية لتطوير مجتمع داماك لاجونز الرئيسي في «دبي لاند».

وتم منح شركة «إنرجو بروجيكت إنتل» عقد تقديم خدمات استشارية لمحطة كهرباء فرعية بطاقة 132/‏11 كيلو فولت. وحصلت «إيكوم» على عقد تقدم بموجبه الخدمات الاستشارية لتطوير مجمع «فينيسيا» ومركز «سنترال هب». وفي السياق ذاته، منحت داماك عقد تقديم الخدمات الاستشارية لثلاثة مجمعات ضمن داماك لاجونز وهي «مالطا»، و«نيس 1»، و«نيس 2» إلى شركة «بي إتش إن إس للاستشارات الهندسية»، كما تم تعيين شركة «خطيب وعلمي» لتقديم الخدمات نفسها لمجمعات «نيس 3»، وفلل «كوستا برافا»، و«بورتوفينو».

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