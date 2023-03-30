سوق دبي عند أعلى مستوى في 3 أسابيع

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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حققت أسواق الأسهم مكاسب للجلسة الثانية أمس، وربح رأسمالها السوقي 8.4 مليارات درهم. وصعد سوق دبي بنسبة 0.48 % محققاً 3400.6 نقطة، عند أعلى مستوياته في 3 أسابيع.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.286 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.294 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.698 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و595.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وحقق السوقان إجمالي 24.1 ألف صفقة شملت 434.3 مليون سهم. وتوزع إجمالي الأسهم المتداولة بواقع 158.1 مليون سهم في سوق دبي و276.2 مليون سهم في سوق أبوظبي.

سيولة

وبلغ إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.77 مليار درهم بختام جلسات أمس توزعت بين 1.41 مليار درهم في سوق أبوظبي و363.7 مليون درهم في سوق دبي.

سوق دبي

وشهد سوق دبي المالي بختام جلسات أمس محافظة عدد من الأسهم القيادية على نشاطها في قيادة السوق للتحسن لليوم الثاني على التوالي بمقدمتها سهم بنك «الإمارات دبي الوطني» الذي صعد بحوالي 2.30 % وبلغ إجمالي السيولة 67 مليون درهم ثم سهم بنك «دبي الإسلامي» بارتفاع 0.18 % وسيولة 30.8 مليون درهم. وحافظ سهم «ديوا» على استقراره، محققاً سيولة تجاوزت 39 مليون درهم.

وعاودت الشركات القيادية في النقل واللوجستيات نشاطها مقارنة بجلسات اليومين السابقين منها شركة «العربية للطيران» الذي ارتفع سهمها بنسبة 0.95 % وبسيولة بلغت 22.7 مليون درهم. وصعد سهم «أرامكس» 0.30 %.

وتراجع سهم شركة «إعمار» ليغلق على انخفاض بنسبة 1.06 % رغم تحقيقه أكبر معدل سيولة بقيمة تجاوزت 93.1 مليون درهم.

تراجع طفيف

وتأثر سوق أبوظبي المالي بالتراجعات الطفيفة التي حققتها قطاعات رئيسية مثل الطاقة والمصارف. وشهدت الجلسة تراجع سهم «أدنوك للغاز» بمعدل 0.33 % رغم محافظة الشركة على تصدرها للسوق لليوم الثاني على التوالي عبر أكبر 10 صفقات كبرى بقيمة بلغت 37.49 مليون درهم. كما شهد بنك «أبوظبي الأول» بدوره تراجعاً بلغ 0.46 % بختام الجلسة. في المقابل، كانت قطاعات الاستثمار والعقارات أبرز الرابحين، حيث حافظ سهم «العالمية القابضة» على نشاطه، مرتفعاً 0.03 %. وصعد سهم «الدار العقارية» 0.86 %، وعاد سهم «ألفا ظبي» للربحية محققاً ارتفاعاً بلغ 3.29 %.

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