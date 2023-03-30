«الشارقة الإسلامي» يطلق مبادرته الرمضانية «ميرك عند باب بيتك»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أطلق مصرف الشارقة الإسلامي مبادرته الرمضانية المجتمعية التي تحمل عنوان «ميرك عند باب بيتك»، وذلك بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية ودائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، لتجهيز السلاّت الغذائية، حيث تتضمن المبادرة توزيع 4000 سلة غذائية، تحتوي على كل الاحتياجات الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسر المتعففة في دولة الإمارات.

وتستهدف المبادرة توزيع 4000 سلة غذائية على الأسر المتعففة، التي يتم تحديدها بالتعاون والتنسيق مع جمعية الشارقة الخيرية. وتتم عمليات توزيع المير الرمضاني عبر صناديق مخصصة تحتوي على الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي تحتاجها الأسر في الشهر الفضيل بالتعاون والتنسيق مع جمعية الشارقة الخيرية، لتشمل إمارة الشارقة ومناطق ومدناً أخرى على مستوى الدولة. ويحرص المصرف في رمضان من كل عام على إطلاق مبادرات خيرية تخدم أكبر شريحة ممكنة من الأفراد، بالتعاون مع عدد من الجهات الخيرية.

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