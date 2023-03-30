مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية يعمل على مبادرات استباقية تضمن الجاهزية للمستقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت وزارة المالية الاجتماع الأول لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2023، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية نائب رئيس المجلس، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وأشاد يونس الخوري بالدور الكبير الذي يؤديه مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في تعزيز كفاءة وفعالية العمل المالي الحكومي بما يتماشى مع الأولويات الحكومية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وقال: نواصل العمل مع كل أعضاء المجلس لإيجاد حلول ومبادرات استباقية تضمن الجاهزية للمستقبل وتلبي تطلعات المرحلة المقبلة، وتضمن سلامة النظام المالي لدولة الإمارات.

حضور

استضاف المجلس الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة، وحضر الاجتماع أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات إمارات الدولة والمصرف المركزي، وهم إبراهيم الزعابي، مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي بالمصرف المركزي، وبثينة المزروعي، مدير عام الشؤون المالية والتنفيذية بالإنابة في دائرة المالية لحكومة أبوظبي، وعارف أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية لحكومة دبي، ووليد الصايغ، مدير عام الدائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة، ويوسف محمد البلوشي، مدير عام دائرة المالية بالوكالة في حكومة رأس الخيمة، وخليفة غانم، مدير عام دائرة المالية في حكومة أم القيوين، ومريم المطروشي، نائب مدير دائرة المالية في حكومة الفجيرة.

عرض

وخلال الاجتماع، اطلع أعضاء المجلس على العرض التفصيلي عن الدورة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة لعام 2022 ـــــــ 2023، التي تهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز كمنهج لتطوير وتحسين أداء المؤسسات المالية العربية من خلال اعتماد وتطبيق معايير التميز في الجائزة ونشر وتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات في الإدارة المالية. وقدم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء خلال الاجتماع مقترحات بشأن تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية في الإحصاءات المالية في الحكومة العامة.

مؤشرات

واطلع أعضاء المجلس أيضاً على مؤشرات التطورات النقدية والمصرفية المقدمة من المصرف المركزي، وتفاصيل البيانات المالية الموحدة لدولة الإمارات فضلاً عن مقارنة البنود الرئيسية للإيرادات والإيرادات الأخرى والمصروفات على مستوى الدولة للربع الرابع عام 2022 مقارنة بالربع الرابع لعام 2021.

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