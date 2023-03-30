دراسة لـ«مبادلة»: التقنيات الرقمية توفر فرصة كبيرة لمستقبل أفضل

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) نتائج الدراسة التي رعتها حول الاتجاهات الكبرى وتأثيراتها المتوقعة على العالم اليوم، وقد أظهرت نتائج الدراسة التي تمت بالتعاون مع مجموعة بلومبرغ الإعلامية، أن تغير المناخ يمثل تهديداً متزايداً للعالم، بينما توفر التقنيات الرقمية فرصة كبيرة لتحقيق مستقبل أفضل. وتأتي هذه الدراسة في وقت يواصل فيه المستثمرون حول العالم، النقاش وبحث السبل الملائمة لتوظيف الاستثمارات من أجل مستقبل مستدام، في ظل مشهد استثماري دولي يتسم بالتعقيد المتزايد.

واستندت الدراسة إلى بحث استقصائي شمل أكثر من 1800 مستثمر عالمي، إضافة لشرائح المستهلكين من جيل الألفية، والجيل الجديد الشاب ممن هم في العشرينات من عمرهم اليوم، وذلك في كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وفرنسا، والهند. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن تغير المناخ يتفوق على الاتجاهات الكبرى الأخرى باعتباره الخطر الأكبر على عالمنا اليوم، حيث يؤثر على الصحة والبيئة والأعمال.

فقد رأى 52 % من المشاركين في الدراسة في فرنسا، و50 % في المملكة المتحدة، و41 % في دولة الإمارات، و39 % في الهند أن تغير المناخ هو التهديد الأبرز اليوم، بينما أشار 29 % من المشاركين في الولايات المتحدة، و27 % في الصين، إلى أن تأثير تغير المناخ يتساوى تقريباً مع تأثير العوامل الأخرى كالتحولات الديموغرافية وعدم المساواة.

واستجابة لتحديات تغير المناخ، أشارت الدراسة لأهمية تسليط الضوء على الحاجة إلى الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، حيث أكد على أهمية هذا التوجه وبشكل قوي ما يقرب من 93 % من المشاركين في الدراسة في الإمارات، و92 % من المشاركين في الهند.

تعزيز جودة الحياة

وبهدف دعم التطلعات والجهود الرامية لإيجاد مستقبل مستدام للجميع، وجدت الدراسة أن التقنيات الرقمية هي الاتجاه الأبرز لتعزيز جودة الحياة، حيث أكد على هذا 34 % من المشاركين في الهند وفي الولايات المتحدة، و32 % في الصين، و31 % في دولة الإمارات.

وتشير نتائج الدراسة كذلك إلى التوقعات الكبيرة المعقودة على الاستثمارات والأعمال لتمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل، حيث اتفق على هذا الرأي وبقوة ما يقرب من 95 % من المشاركين في الهند، و91 % في الإمارات، يلي ذلك 85 % من المشاركين في الولايات المتحدة، و84 % في فرنسا، و84 % في المملكة المتحدة، و81 % في الصين.

5 اتجاهات

وتأتي الدراسة على ضوء صدور تقرير شبكة الاقتصاديين التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الأمم المتحدة، والذي ركز على 5 اتجاهات رئيسية كبرى في العالم اليوم، وهي: تغير المناخ؛ والتحولات الديموغرافية بما في ذلك شيخوخة السكان على وجه الخصوص؛ والنمو الحضري؛ وظهور التقنيات الرقمية، وعدم المساواة.

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