موانئ دبي العالمية توسّع نطاق خدماتها بميناء بربرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بدء أعمال تطوير محطة جديدة لتعبئة زيوت الطعام في ميناء بربرة في أرض الصومال، مما سيخفّض تكاليف سلاسل التوريد ويخلق فرص عمل حيوية للسكان المحليين. وقد تم الاتفاق على عقد إيجاري طويل الأمد للمرفق المزمع إنشاؤه في الميناء.

وستكون محطة تعبئة زيوت الطعام أحدث مرفق تتم إضافته إلى المنظومة التجارية المتنامية في بربرة، عقب الافتتاح الأخير للمنطقة الاقتصادية في بربرة، والتي تقع على بعد 15 كم من الميناء على طول طريق بربرة - واجالا (ممر بربرة)، والذي يرتبط بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وتعتزم «دي بي ورلد» تحويل بربرة التي تقع على طول أحد أكثر المسارات التجارية البحرية ازدحاماً في العالم، لتصبح مركز الخدمات التجارية البحرية واللوجستية والصناعية المتكاملة لخدمة منطقة القرن الأفريقي الحيوية، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 140 مليون نسمة.

طاقة استيعابية

وستتضمن المحطة طاقة استيعابية لتخزين 18,000 طن من البضائع، والتي سيتم رفعها مع تنامي الطلب، كما ستكون قادرة على خدمة السفن التي يصل عمق غاطسها إلى 16 متراً، مما يتيح لميناء بربرة مناولة الشحنات السائبة المستوردة من زيوت الطعام لأول مرة. وتم تأجير المرحلة الأولى من بناء المحطة بالكامل ضمن اتفاقية طويلة الأمد مع «مزاحم للاستثمار»، الشركة التابعة لـ «عيسى الغرير للاستثمار»، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة. وستقوم شركة «مزاحم للاستثمار» أيضاً بتطوير مصنع محلي لتعبئة السلع في بربرة من أجل تزويد المتعاملين الحاليين بالمنتجات الأساسية في أرض الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، والذي يمكن أن يوفر فرص عمل لحوالي 100 شخص من السكان المحليين.

نقطة تحول

وقال سهيل البنا، المدير التنفيذي والمدير العام لـ«موانئ دبي العالمية» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: تطويرنا لمحطة تعبئة زيوت الطعام بمثابة نقطة تحول رئيسة في أرض الصومال، وهو دليل آخر على إمكاناتنا بتخفيض تكلفة التجارة عبر إيجاد حلول تلبي احتياجات المتعاملين، بما ينعكس بأثره الإيجابي على المجتمعات المحلية من حيث خلق فرص العمل وتوفير سهولة الوصول إلى السلع الأساسية. وسيكون المرفق الجديد باعتباره جزءاً من ميناء بربرة ومنظومة المنطقة الاقتصادية التابعة له، جزءاً من البنية التحتية المتكاملة للموانئ التي تجذب المستثمرين العالميين مثل شركة «عيسى الغرير للاستثمار» التي تتطلع إلى الوصول بشكل أقرب من متعامليها.

تشجيع الشركات

وقال عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة «عيسى الغرير للاستثمار»: بصفتنا شركة عائلية مقرها الإمارات، قمنا بأعمال تجارية في منطقة القرن الأفريقي لمدة 40 عاماً تقريباً. وسيتيح لنا المرفق الحيوي مواصلة تعزيز علاقاتنا التجارية في المنطقة، وأدى الحضور القوي لـ«دي بي ورلد» دوراً مهماً في تشجيع شركات مثل شركتنا على الاستثمار بأرض الصومال.

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