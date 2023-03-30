«التسجيل العقاري» تبحث تحديات شركات الإشراف لجمعيات الملاك بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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عقدت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة اجتماعاً بناءً مع شركات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك العاملة في الشارقة، وذلك لبحث كل القضايا التي تهم هذه الشركات، والعمل معاً من أجل تذليل العقبات، وحل المشاكل التي تواجهها.

ترأس الاجتماع المستشار حميد العبار مستشار دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بحضور عبيد المظلوم مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية، وراشد المطروشي رئيس قسم تسجيل جمعيات الملاك، وممثلي شركات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك بالشارقة. وأوضح المستشار حميد العبار أن الهدف من الاجتماع هو توزيع الأدوار بين هذه الشركات من أجل تفعيل عملها، وتحقيق الموازنة والمساواة بينها بحيث تأخذ كل شركة حقها في العمل ضمن الأطر القانونية والتشريعية المعمول بها .

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