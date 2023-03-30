إثراء ديرة يطلق حملة «تسوق واربح» في رمضان

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن مشروع إثراء ديرة، إطلاق حملة «تسوق واربح» خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتاح للمتسوقين فرصة الفوز بمجموعة من الجوائز المتنوعة.

ويمكن خلال الفترة حتى 15 أبريل الاستفادة من العروض والخصومات الكبرى بأكثر من 500 منفذ للبيع مشارك في الحملة.

ويحصل المتسوقون على فرصة ربح جوائز تصل قيمتها إلى 50000 درهم، ويحتاجون لإنفاق 50 درهماً لدخول سحوبات فئة «الجوائز المسلية» وتتضمن فرصة ربح قسائم تناول الطعام بقيمة إجمالية 15000 درهم. وعند التسوق بقيمة 1000 درهم، يدخل المتسوقون سحوبات فئة «جوائز عائلية كبرى» والتي ستمنحهم فرصة لربح قسائم مجوهرات تصل قيمتها إلى 35.000 درهم. وسيتم الإعلان عن 10 فائزين خلال سحب سيقام في 17 أبريل.

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