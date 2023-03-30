«بريك بلك الشرق الأوسط 2024» في دبي فبراير المقبل

المصدر: دبي - البيان

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تقرر إقامة نسخة 2024 من مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط» في الفترة من 12 إلى 13 فبراير من العام المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. يأتي ذلك بعد النجاح الكبير لمؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2023، الذي أقيم تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية.

وقد اختتمت نسخة عام 2023 من الحدث الشهر الماضي بنجاح كبير، وحضور 6,496 مشاركاً، بزيادة قدرها 93 % في عدد الزوار مقارنة بعام 2022، وارتفاع بنسبة 84 % في عدد الجهات المشاركة؛ حيث استقطب مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط المتخصصين من مختلف أطياف قطاع المشاريع الكبرى وسلسلة الإمداد والتوريد، بما في ذلك قطاع الشحن والنقل البحري، والموانئ والمحطات، والمعدات الضخمة، والنقل الجوي والبري. وتطرّق المؤتمر إلى جميع أوجه التطور والنمو في القطاع، ليحدد مدى تقدمه والمستوى الذي وصل إليه لغاية العام الماضي.

وشمل جلسات حوارية نوعية، تناولت مناقشات متعمقة حول التوقعات المستقبلية لأعمال نقل المعدات الضخمة، وزيادة سعة قطاع الشحن، وتعزيز الاستدامة. كما تم تنظيم عدد من الفعاليات، شملت إفطار التعارف للنساء في بريك بلك، ويوم التعليم.

وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية: «يتمثل هدفنا النهائي في تمكين جميع الأطراف المعنية في الصناعة كي تصبح الإمارات مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية. لذلك، ندعم بشكل متواصل مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط؛ لأهميته في تعزيز هذا القطاع في دولة الإمارات والشرق الأوسط. وباعتباره مسهماً حيوياً في نمو اقتصادات المنطقة، يؤدي هذا الحدث دوراً استراتيجياً من خلال الجمع بين الحكومات وخبراء الصناعة لتبادل المعلومات والتعاون لتحقيق قيمة مضافة للصناعة».

من جانبه قال بن بلامير، مدير الفعاليات في بريك بلك الشرق الأوسط: «كان التفاعل الذي شهده الحدث هذا العام استثنائياً؛ حيث شارك متخصصون من 98 دولة، في مقدمتها دولة الإمارات والهند والسعودية وألمانيا وسنغافورة والولايات المتحدة، وغيرها. وكان أكثر من 32 % من المشاركين من أصحاب القرار النهائي للشراء في المؤسسات التي يمثلونها، وهم الأشخاص الأكثر تأثيراً في الصناعة. وقد أكد أكثر من 90 % من العارضين حجزهم لعام 2024، وقام العديد منهم بزيادة المساحة التي حجزوها سابقاً، ما دفعنا إلى إضافة قاعة ثالثة لتلبية الطلب المتزايد على المشاركة في نسخة عام 2024».

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