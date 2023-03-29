شراكة بين «وايو بنك» و«باي منتولجي» لتطوير الخدمات المصرفية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت «باي منتولجي» Paymentology، الشركة المتخصصة عالمياً في إصدار ومعالجة بطاقات الدفع، شراكة مع «وايو بنك» Wio Bank PJSC، أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، لدعم نموذجها المصرفي المبتكر من خلال خدمات الدفع عبر البطاقات التي تركز على العملاء.

وتسعى PJSC Wio Bank للاستفادة من منصة «باي منتولجي» الرائدة في إصدار البطاقات وقدرات تحليل البيانات عبر السحابة لإطلاق منتجات مالية بشكل سريع وعلى نطاق واسع، كونها تدعم الشركات والمستهلكين من خلال تقديم حلول مصرفية رقمية حديثة.

وتلعب «باي منتولجي» دوراً فعالاً في دعم الحلول التي يقدمها Wio Business، وهو أول تطبيق مصرفي رقمي من Wio Bank PJSC تم تصميمه خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويقدم التطبيق خدمات مالية مبسّطة ورقمية بالكامل مثل إصدار البطاقات الفعلية والافتراضية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعتمد سابقاً على الفروع التقليدية لفتح الحسابات وإجراء المعاملات التجارية.

وتتعاون الشركتان حالياً للحد من التعاملات التقليدية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة الذين يحتاجون إلى المزيد من الخدمات في هذا المجال، مما يمكنهم من فتح حساب تجاري على الفور وتجنب الانتظار لأوقات طويلة، ويتيح لهم الاستفادة من الخدمة فوراً باستخدام كل من البطاقات الفعلية والافتراضية.

وتتيح «باي منتولجي» عبر منصتها مجموعة واسعة من خدمات البطاقات لـتطبيق Wio Business، بما في ذلك بطاقات الخصم المباشر من «فيزا» وبطاقات «آبل باي» وبطاقات «جوجل باي»، بالإضافة إلى خدمات تخصيص البطاقة. كما تقدم «باي منتولجي» موجز للبيانات في الوقت الفعلي، مما يوفر رؤى دقيقة حول إنفاق العملاء لمساعدة Wio على تحسين ما تقدمه من حلول وخدمات بصورة مستمرة.

وعلق جايش باتل، الرئيس التنفيذي لمنصة Wio Bank PJSC على هذه الشراكة، قائلاً: «تتمثل مهمتنا في Wio Bank PJSC في إعادة تحفيز الخدمات المصرفية في المنطقة، وهو ما يتطلب الدخول في شراكة مع جهات تشاركنا التفكير ذاته وتمتلك قدرات لدعم الخدمات المصرفية المتكاملة على المنصة. ويسعدنا التعاون مع شركة «باي منتولجي»، التي تشاركنا رؤيتنا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد إحدى أهم ركائز الاقتصاد في دولة الإمارات. وستتيح لنا هذه الشراكة تقديم مجموعة شاملة من خدمات بطاقات الدفع لعملاء Wio Business والحصول على أفكار قيمة لتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل».

من جهته، قال روان برووَر، الرئيس التنفيذي لشركة «باي منتولجي»: «تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً متقدماً في حلول الابتكار الخاصة بالخدمات المالية الرقمية، كما أنها تخطو خطوات كبيرة نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي في المستقبل القريب.

ونحن في «باي منتولجي» فخورون جداً بالدور الذي نلعبه في دعم شركات التكنولوجيا المالية لتحقيق طموحاتها في المنطقة من خلال عروض ومزايا الحلول والمنتجات المحلية المتنامية والمرتكزة على العملاء والقائمة على البيانات. وبالتطلع نحو المستقبل، فنحن سعداء للغاية بهذه الفرصة التي ستتيح لنا مواصلة التوسع في منطقة الشرق الأوسط لتلبية متطلبات عملائنا مثل منصة PJSC Wio Bank التي تسعى لقيادة التحول الرقمي وإحداث تغيير جذري في وسائل الدفع وتقديم الخدمات المصرفية».

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يواصل فيه قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاته السريعة مدفوعاً بزيادة طلب المستهلكين على المنتجات والخدمات الرقمية، حيث أظهرت الأبحاث التي أجرتها شركة «فيزا» أن 52 ٪ من المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة يخططون للتحول إلى التعامل غير النقدي بحلول عام 2024 مقارنة بـنسبة 41 ٪ على مستوى العالم.

وفي الوقت نفسه، ذكرت حوالي 96 ٪ من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي شملتها الدراسة التي أجرتها «فيزا»، أن قبول أشكال جديدة من المدفوعات يعد أمراً أساسياً لنموها. وستساعد الشراكة بين «باي منتولجي» و Wio Bank PJSC على دعم هذا الطلب وتزويد المستهلكين والشركات على حد سواء بمجموعة متنوعة من خيارات الدفع المبتكرة.

وجرى إطلاق منصة Wio Bank PJSC رسمياً في سبتمبر 2022 لتركز على ثلاثة قطاعات رئيسية هي التطبيقات المصرفية الرقمية والتمويل المدمج والحلول المصرفية كخدمة.

وتم تصميم أول تطبيقات المنصة Wio Business لتزويد الشركات الناشئة وأصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانية الوصول السلس إلى الخدمات المصرفية، مع منحهم فرصة المضي قدماً في تقديم الخدمات المبتكرة التي تتجاوز مفهوم الخدمات المصرفية التقليدية. ويقدم Wio Business خدمات فتح حساب تجاري رقمي بالكامل، وخدمات مصرفية مصممة بحسب احتياجات كل عميل، وخدمات مكمّلة وأدوات مصرفية سهلة الاستخدام لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على إدارة الأعمال.

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