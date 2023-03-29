«إمباور» توزع 425 مليون درهم أرباحاً على المساهمين

المصدر: دبي- البيان

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أقرت الجمعية العمومية لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» بنصاب 86.82%، مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساھمین، وبلغت قیمتھا الإجمالية 425 مليون درهم (بواقع 0.0425 درهم لكل سهم ما يعادل 42.5% من رأس مال الشركة المدفوع)؛ وذلك عن النصف الثاني من عام 2022، على أن تسدد في شهر أبريل من العام الجاري 2023.

وترأس معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الإدارة، الاجتماع الذي انعقد اليوم الأربعاء (29 مارس 2023)، في فندق حبتور بالاس في دبي، وأحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

وجرى خلال الاجتماع التصديق على تقرير نشاط الشركة ومركزھا المالي، والقوائم المالية عن السنة المالية المنتھیة في 31 دیسمبر 2022، ومناقشة تقریر مدقق الحسابات عن 2022 والتصديق عليه.

ووافق مساهمو الشركة المدرجة تحت الرمز (EMPOWER) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN:AEE01134E227) على البنود، كما صوتوا بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعليق أي تخصيص إضافي من الأرباح للاحتياطي القانوني، حيث وصل الاحتياطي القانوني للشركة حالياً 50% من رأس مال الشركة المدفوع.

وحققت «إمباور» إيرادات بمبلغ 2 مليار وسبعمائة واثنين وتسعين مليون وخمسمائة وتسعة وثلاثين ألف درهم (2,792,539,000)، وسجلت صافي أرباح عائدة إلى مساهمي الشركة بمبلغ مليار وخمسمائة وسبعة وستين ألف درهم (1,000,567,000) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وهي الأعلى في قطاع صناعة تبريد المناطق بنمو 7% عن 2021.

يتماشى توزيع الأرباح أعلاه مع سياسة توزيع أرباح الشركة مع المستثمرين، والتي تتوقع الشركة دفع مبلغ 850 مليون درهم سنوياً على مدار أول سنتين ماليتين، بعد إدراجها في سوق دبي المالي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة «إمباور»: إن النتائج الباهرة، التي تحققها المؤسسة ما هي إلا ثمرة رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، موضحاً أن «إمباور» ماضية قدماً في ضمان تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، واستمرارية توسعاتها وزيادة رقعة خدماتها وتطوير نموذج أعمالها المتميز، الذي مكنها من أن تصبح أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة في العالم، ولتقوم اليوم بأدوار بالغة الأهمية في تأمين خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة في دبي والمساهمة في حماية الموارد والبيئة والمناخ على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

وأضاف معاليه: «ترتكز قدرتنا على تحقيق هذا النمو القوي إلى حد كبير على بنيتنا التحتية المتطورة عالمية المستوى ومحطاتنا المؤتمتة، والصديقة للبيئة، حيث نعمل على تعزيز وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع تبريد المناطق».

وتقدم معالي الطاير بالشكر إلى المساهمين على ثقتهم وإلى إدارة الشركة والموظفين على جهودهم في تحقيق نتائج مميزة.

من جانبه قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: إن الدعم المتواصل الذي تحظى به المؤسسة من قيادتنا الرشيدة منذ تأسيسها وصولاً إلى إدراجها في سوق دبي، كان ولا يزال أساساً في ريادتها وتحقيقها الصدارة دولياً لواحدة من أهم الصناعات الحيوية والاستراتيجية في العالم، وفي دورها الحيوي ضمن برنامج الخصخصة الناجح في دبي، ووجودها في أحد الأسواق المالية الأكثر ازدهاراً على مستوى العالم.

وأوضح بن شعفار أن إمباور ممتنة لمساهميها الذين وضعوا ثقتهم فيها وهم على يقين بأنها ستواصل نموها وازدهارها وأدائها القوي حاضراً ومستقبلاً وتوسعها خلال عام 2023 ولا سيما أن «إمباور» عازمة على زيادة حصتها السوقية داخل الدولة مدعومة باستراتيجية مبتكرة، ونموذج عمل فريد ومستدام.

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