«أراضي دبي» تستعرض مزايا نظام الإقامة العقارية الإلكتروني

المصدر: وام

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استعرض "مركز كيوب" - التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي والمتخصص في تقديم خدمات نوعية للمستثمرين العقاريين - نظام الإقامة العقارية الإلكتروني - والذي يتيح منصّة إلكترونية لاستقبال الطلبات للإقامة العقارية للمستثمرين بكل مرونة وسهولة وجودة وذلك بحضور سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة وعدد من مسؤوليها.

يأتي نظام الإقامة العقارية الإلكتروني انطلاقاً من الأهمية التي توليها "أراضي دبي" لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركاً رئيسياً ومساهماً فاعلاً في القطاع العقاري وذلك في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة المتمثلة بأجندة دبي الاقتصادية" D33 "التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتستهدف ضمن استراتيجيتها توفير بيئة منافسة عالمياً تسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص.

وقال سلطان بطي بن مجرن: "يعد تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التكامل الحكومي ضمن أولويات الخطة الاستراتيجية الجديدة للدائرة والتي نحرص من خلالها على ترسيخ ريادة دبي العالمية في الاستقطاب العقاري والارتقاء بالمنظومة العقارية الشاملة عبر الشراكات الفعّالة والبنية التحتية الرقمية الرائدة الأمر الذي ينعكس على تعزيز سعادة ورضا المتعاملين والمستثمرين.. ونجدد دوماً التزامنا الراسخ تجاه السير على نهج قيادتنا الرشيدة التي تولي القطاع الخاص اهتماماً كبيراً انطلاقاً من دوره الفاعل والأساسي في مسيرة التنمية المستدامة".

يوفر نظام الإقامة العقارية الإلكتروني خدمة استقبال الطلبات للإقامة العقارية للمستثمرين عبر المنصة الإلكترونية

https://dldcube.com والتي تتميز بكونها متعددة اللغات بما يشمل العربية والإنجليزية والروسية والفارسية والصينية إضافة إلى توفير خاصية تتبع الطلبات إلكترونياً وأتمتة متطلبات الخدمة بنسبة 100% وتوفير خاصية الاتصال المرئي للرد على جميع الاستفسارات.

ويمكن للمستثمرين العقاريين التقديم عبر المنصّة على خدمات الإقامة الذهبيّة للمستثمر العقاري لمدة 10 سنوات وإقامة مستثمر عقاري لمدة عامين وإقامة العائلة وإقامة الوالدين وإقامة المتقاعد وخدمة الفحص الطبي الأمر الذي يعزز تجربة المستثمرين ويُسهم في توفير خدمات استباقيّة متمحورة حول الإنسان عبر تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

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