1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 526 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم منها 33 مبايعة أراض بقيمة 179.51 مليون درهم و493 مبايعة شقق وفلل بقيمة 979.03 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 57 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 101 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 82 مبايعة بقيمة 192 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 142 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 628.25 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 211.34 مليون درهم و70 رهن فلل وشقق بقيمة 416.91 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة هور العنز شرق بقيمة 275 مليون درهم وأخرى في منطقة حصيان الثانية بقيمة 117 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 96.75 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 69 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 8 ملايين درهم.

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