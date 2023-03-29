مجموعة شوبا العقارية تقرع جرس "ناسداك دبي" دعماً لحملة "وقف المليار وجبة"

المصدر: وام

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قرع فريق مجموعة شوبا العقارية بالتعاون مع بورصة ناسداك دبي جرس التداول احتفاءً بحملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتدشن أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، ضمن مستهدف رئيس تسعى الحملة من خلاله إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي.

كانت "شوبا العقارية" قد أعلنت مساهمتها بمبلغ 50 مليون درهم خلال 5 سنوات دعماً لحملة "وقف المليار وجبة"، لتفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في العالم.

تستهدف حملة "وقف المليار وجبة"، التي تتزامن مع شهر رمضان الكريم حشد أكبر جهد محلي وإقليمي ودولي للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي مستدام.

تأتي حملة "وقف المليار وجبة" استكمالاً لحملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام السابقة بداية بحملة 10 ملايين وجبة مروراً بحملة 100 مليون وجبة وانتهاء بحملة مليار وجبة في رمضان 2022.

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