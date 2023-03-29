"دبي البحرية" تنتهي من تركيب عوامات إرساء للاستخدام المجاني في مياه دبي

المصدر: البيان

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أعلنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن توفير عوامات إرساء للاستخدام المجاني في مواقع مختلفة بإمارة دبي وذلك سعياً نحو تشجيع و تسهيل النشاطات الترفيهية لمستخدمي الوسائل البحرية في مياه الإمارة.

وأوضح الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن السلطة انتهت من أعمال تركيب وتثبيت عوامات الإرساء من منطلق حرصها على تعزيز ودعم السياحة البحرية في الإمارة وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأكد الشيخ سعيد أن السلطة تعمل على تلبية احتياجات القطاع الترفيهي مع ضمان السلامة البحرية لجميع مستخدمي الوسائل البحرية وذلك من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، بالإضافة إلى الاطلاع على آليات العمل وكافة الأنظمة المستخدمة لضمان مطابقتها للقوانين والأنظمة المحلية المعتمدة.

واستطرد الشيخ سعيد: "تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، نلتزم بتطوير بيئة بحرية آمنة لكافة المتعاملين، من الأفراد والشركات، حيث يأتي تركيب عوامات الإرساء الجديدة ضمن مساعي سلطة دبي البحرية الجادة لضمان سلامة جميع السفن الترفيهية التي ترسو في المناطق المحيطة في مياه دبي".

ولفت الشيخ سعيد إلى أن سلطة دبي البحرية توظف خبرتها المتميزة في المجال البحري من أجل رفع مستويات كفاءة وجودة كافة الخدمات والمرافق البحرية التي تقدمها لصالح متعامليها وشركائها من خلال توفير مرافق بحرية مدعومة بالبنية التحتية المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة.

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