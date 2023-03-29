«كريم» تفاوض «اتصالات» لتقديم خدمات إضافية

المصدر: (دبي - رويترز)

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تخوض شركة «كريم»، والتي تُعد فرع الشرق الأوسط التابع لشركة «أوبر» الأمريكية الشهيرة لخدمات النقل التشاركي، محادثات متقدمة مع مجموعة اتصالات من &e للاستثمار في التوسع في خيارات أخرى من الخدمات بجانب خدمات النقل التشاركي حسب الطلب عبر تطبيقات الهواتف الذكية، بحسب مصادر مطلعة التي قالت بأن الخيارات الأخرى من الخدمات التي تجري المحادثات بشأنها تتضمن التطبيقات الفائقة، والتي تشمل خدمات توصيل الطعام، استئجار الدراجات، المدفوعات الرقمية، وخدمات نقل وشحن الطرود.

وقالت المصادر إنه من الممكن الإعلان في القريب العاجل عن صفقة بين الطرفين.

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