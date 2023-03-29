2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليومية

المصدر: دبي ـ البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 2.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 504 مبايعات بـ1.34 مليار، منها 33 مبايعة للأراضي بـ382.44 مليوناً و471 مبايعة للشقق والفلل بـ954.05 مليون درهم. جاءت أهم مبايعات الأراضي بـ57 مليوناً في منطقة وادي الصفا 3، أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات.

وسجلت الرهونات 1.26 مليار درهم أهمها بمنطقة بور سعيد بـ624 مليون درهم، أما الهبات فشهدت تسجيل 23 هبة أهمها بمنطقة الصفوح بـ116 مليون درهم.

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