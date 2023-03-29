مجلس سيدات أعمال عجمان يشارك في منتدى خليجي

المصدر: عجمان - البيان

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شارك وفد من مجلس سيدات أعمال عجمان في أعمال المنتدى الـ 5 لصاحبات الأعمال الخليجيات والمعرض المصاحب له تحت شعار «المرأة الخليجية بين التمكين والقيادة» بمشاركة واسعة من صاحبات ورائدات الأعمال والخبراء والمسؤولين الحكوميين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وذلك بتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف السعودية وغرفة جدة.

ترأس وفد مجلس سيدات أعمال عجمان الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة المجلس وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وضم الوفد منى صقر المطروشي، ووفاء حسن الشامسي، والدكتورة نوره المرزوقي ـ عضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، وعبير عيد الفرج مدير مكتب مجلس سيدات أعمال عجمان.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة، أهمية المنتدى الذي استضافته غرفة جدة، ودوره في تعزيز مساهمة صاحبات الأعمال في غرف التجارة والصناعة، وتسليط الضوء على منجزات صاحبات الأعمال.

وشارك مجلس سيدات أعمال عجمان بورقة عمل تحت عنوان «شخصيات نسائية في عالم المال والأعمال» قدمتها الدكتورة آمنة خليفة، حيث تناولت مجموعة من التجارب القيمة والاستثنائية لرائدات الأعمال.

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