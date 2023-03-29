«راكز» تطلق وحدات التخزين الذاتي للأفراد

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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أطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» وحدات التخزين الذاتي في منطقة الحمرا الصناعية، والتي تهدف إلى تمكين الأفراد من إدارة ممتلكاتهم الشخصية الفائضة عن طريق تزويدهم بحلول ملائمة وفعالة من حيث التكلفة لتخزينها والحفاظ عليها.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: «إن وحدات التخزين الذاتي تلعب دوراً بارزاً في تلبية احتياجات المقيمين في إمارة رأس الخيمة والبالغ عددهم حوالي 400 ألف نسمة، حيث يتنقلون من أماكن سكنهم بشكل دوري لعدة عوامل كالتجديدات والتوسعات، وغيرها من الأسباب، وهنا يأتي دورنا في توفير الحل المميز والخدمة المثالية للراغبين في الحصول على مساحات تخزين إضافية وآمنة».

وتبلغ مساحة وحدة التخزين 5 أمتار مربعة مع طاقة استيعابية تصل إلى 15 متراً مكعباً، وتم تأمين الوحدات كلياً بأجهزة مراقبة وحراسة أمنية تعمل على مدار الساعة، كما يتم التحكم في درجة حرارتها، وهي متاحة بخيارات تأجير مرنة تبدأ من 400 درهم شهرياً.

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