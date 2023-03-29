«مالية دبي» تنال شهادتي آيزو في الموارد البشرية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دائرة المالية في حكومة دبي حصولها على شهادتي آيزو في الموارد البشرية. وقالت الدائرة إنها نالت شهادة ISO 10015 في إدارة الكفاءات وتطوير المواهب وISO 30405 في عمليات التوظيف واستقطاب المواهب.

وقالت هدى حمدان الشيخ المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في دائرة المالية، إن هذا الإنجاز تمّ بجهود الموظفين في إدارة الموارد البشرية ومن دون الاستعانة بأية شركات استشارية، في دلالة على تمتّعهم بالكفاءات والقدرات المناسبة لتحريك عجلات التطوير والابتكار. وأكدت حرص الدائرة على اتباع أفضل الممارسات، سواء في قطاعات العمل الرئيسة أو الخدمات المؤسسية، مشيرة إلى أن ذلك يظلّ دومًا محور اهتمام فريق القيادة. وأضافت: يأتي حصول الدائرة على شهادتي الآيزو في إطار سعيها الدائم نحو تحقيق سعادة موظفيها ومدّهم بسبل التطور الشخصي والمهني لتحفيزهم وتمكين الجدد منهم من الانطلاق بمسار مهني واضح.

وجددت الدائرة اعتماد 6 من المواصفات في التنمية المستدامة والمجتمعية، كانت حصلت عليها مطلع العام الماضي.

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