عملاء جمارك دبي يشيدون بحفل التكريم الشهري

المصدر: (دبي - البيان)

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أشاد عملاء جمارك دبي بحفل التكريم الذي تنظمه الدائرة بصفة شهرية لعملائها المتميزين، وذلك تماشياً مع المبادرة التي أطلقها أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مشيرين إلى أن جمارك دبي ومن خلال قنوات الاتصال المتعددة مع مجموعات العمل والتجارة نجحت في تقديم تسهيلات وإجراءات جمركية ذكية ورائدة عززت أنشطة الشركات وقيمة تجارتها بالإضافة إلى الارتقاء بسعادة المتعاملين.

وخلال حفل مارس تم تكريم شركات: الغرير لمواد الزيوت والبروتينات، جيه ان تي اكسبريس لنقل الوثائق، كيو تيك للتجارة العامة، أمازون، ذا جيفينج موفنمت للتجارة، ام أي اتش للذهب والمجوهرات.

وقال أحمد محبوب مصبح خلال الحفل الذي عقد بالمقر الرئيس لجمارك دبي: تمثل سعادة العملاء هدفاً أساسياً في خططنا الشاملة لتطوير الأداء في جمارك دبي، ما يدفعنا إلى تعزيز جهودنا لإسعاد العملاء من خلال تطوير استراتيجية متكاملة لإدارة العلاقة مع المتعاملين، للتعرف على كل متطلباتهم لتحسين كفاءة أعمالهم عبر الارتقاء بمستوى جودة الخدمات التجارية والجمركية التي نقدمها لهم، مشدداً على الشراكة الوطيدة بين جمارك دبي وعملائها، لتحقيق رؤية دبي بدعم قطاع الأعمال والتجارة.

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