«بروج» تصدّر منتجات بـ120 مليون درهم لـ3 دول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة بروج بي أل سي، إحدى شركات البتروكيماويات المتخصصة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، عن قيامها بتصدير حلولها المستدامة من مادة البولي إيثيلين «المصنوعة في الإمارات» بقيمة 120 مليون درهم لاستخدامها في مجموعة من المشاريع التطويرية في مصر وعمان وتنزانيا.

وقال خلفان المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي لإقليم الشرق الأوسط وأفريقيا والتصدير في «بروج»: «إن اختيار موادنا لاستخدامها في هذه المشاريع المهمة يعكس الميزات التنافسية لمواد بروج وقدرة الشركة على تطوير حلول مستدامة حسب الطلب تناسب احتياجات كل أنواع المشاريع التطويرية. سنواصل مساهمتنا في تنفيذ أهم وأضخم المشاريع في المنطقة من خلال حلولنا وموادنا المخصصة لقطاع البنية التحتية التي تسهم في تحسين وتسهيل الحياة اليومية».

وتُصنع الأنابيب المستخدمة في هذه المشاريع من عدة أصناف من حلول بروج من البولي إيثيلين PE100 BorSafe، المدعومة بتقنية Borstar المتقدمة، لدورها الكبير في تعزيز قدرة الأنابيب على خفض تكاليف تركيبها وتشغيلها وصيانتها مما يوفر فائدة مهمة للعملاء والمستخدمين النهائيين، مقارنة بالمواد الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، تسهم مواد «بروج» في الحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات تصنيع الأنابيب وصلاحية تشغيلها، كما يمكن للأنابيب المصنوعة من مواد من نوعية BorSafe أن يتم إعادة تدويرها بعد انتهاء صلاحيتها.

تشمل بعض هذه المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها هذا العام والتي تستخدم مواد «بروج»: مشروع المضيبي لتزويد المياه في عُمان، ومشروع توشكا في مصر، ومشروع دار السلام للمياه والصرف الصحي في تنزانيا.

وقامت «بروج» بتزويد حلولها للبنية التحتية من البولي إيثيلين لإنشاء شبكة توزيع مياه بطول 820 كيلومتراً في ولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية في عُمان.

كما زودت أصنافاً متنوعة من مواد البولي إيثيلين لتصنيع أنابيب بأقطار 200 – 1,400 ميليمتر للمرحلة الأولى والثانية من مشروع توشكا المستمر في جنوب مصر.

وتم تزويد مواد من البولي إيثيلين لهيئة المياه والصرف الصحي في دار السلام في تنزانيا لمشروع مياه «كيغامبوني» الجاري تنفيذه حالياً، والذي سيوفر 70 مليون لتر من المياه يومياً لأكثر من 250 ألف نسمة.

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