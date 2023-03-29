5.9 مليارات درهم استحواذات «موانئ أبوظبي» 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدرت مجموعة موانئ أبوظبي تقريرها السنوي المتكامل لعام 2022 لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث شهدت المجموعة نجاحات بارزة خلال العام وزيادة مطّردة فاقت فيها طلبات الاكتتاب المعروض في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأبرمت المجموعة سبع صفقات دمج واستحواذ خلال عام 2022، بقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليارات درهم. وسجلت المجموعة في نفس العام نتائج تشغيلية قوية ونتائج مالية قياسية مع نمو الإيرادات بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 5.5 مليارات درهم.

وخلال عام 2022، وسّعت مجموعة موانئ أبوظبي نطاق انتشارها الجغرافي، وعززت الخدمات والعروض المقدمة للمتعاملين، إضافةً إلى إطلاق خدمات ملاحية جديدة تهدف إلى تعزيز الربط التجاري العالمي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي قطاعات أعمال متكاملة، تشمل المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والموانئ، والقطاع البحري، واللوجستي، والرقمي، والتي مكَّنتها في عام 2022 من المساهمة بنسبة 13% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لدولة الإمارات، وبنسبة 24.1% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي، كما نجحت المجموعة أيضاً في توفير أكثر من 373 ألف وظيفة في دولة الإمارات، بحسب تقرير أوكسفورد إيكونوميكس.

وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: «عززت مجموعة موانئ أبوظبي مكانتها كمحرك عالمي رائد للتجارة ومزود متكامل للخدمات اللوجستية والتجارية وحلول النقل، وذلك بفضل ما حققته خلال هذا العام من نمو استثنائي على الصعيد الاستراتيجي والجغرافي والمالي. وعلى مدار العام، تحلينا بالعزيمة والإصرار والرؤية الثاقبة والالتزام الذي نتج عنه تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قياسية عززت من ثقة المساهمين الجدد في أدائنا».

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «شكَّل عام 2022 مرحلة تحول جذري في مجموعة موانئ أبوظبي، مع تحقيقنا لنتائج مالية استثنائية، وترسيخ مكانتنا كمزود رائد لحلول سلسلة الإمداد، وبوابة أبوظبي للتجارة مع الاقتصادات المزدهرة في المنطقة. وعلى الرغم من التحديات غير المسبوقة التي تلقي بظلالها على التجارة العالمية، فإن أداءنا المتميز خلال هذه الفترة يعكس الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة».

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