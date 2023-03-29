«إيفردوم» تنظم أول تجربة لسباق على القمر

المصدر: (دبي- البيان)

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نظمت منصة إيفردوم الإماراتية أول تجربة سباق على القمر في عالمها الافتراضي Everdome.

وخلال التجربة دعت إيفردوم حاملي الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال Genesis NFT البالغ عددهم 20 ألفاً لركوب مركبات القمر Endurance Moon Skimmers وخوض تحدي سباق القمر.

وجمعت التجربة خلال 24 ساعة، حاملي الرموز الرقمية غير القابلة للاستبدال وملاك أراضي Everdome لخوض تجربة غامرة تعكس قدرات منصة إيفردوم في مجال إنشاء تجارب الألعاب المستقبلية.

وبنيت التجربة على مبدأ «العب لتربح» حيث توجب على المشاركين قيادة مركبات القمر والمنافسة على جمع كل ما يمكن جمعه من نقاط التفتيش في أقصر وقت ممكن للحصول على جوائز بآلاف الدولارات متمثلة بعملة USDT. وقال جيريمي لوبيز، رئيس عمليات Everdome: هذه التجربة إنجاز بارز، فقد استضاف الاختبار التجريبي أكثر من 9000 سباق على مدار 24 ساعة

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