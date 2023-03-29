تجاوزت 24 مليار درهم.. أعلى مكاسب يومية لسوق دبي في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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صعدت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس بعد تراجع نسبي بداية الأسبوع الحالي. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على صعود بنسبة 1.74 % ليصل إلى 3384.1 نقطة، محققا أكبر وتيرة مكاسب يومية في 6 أشهر، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.367 % ليصل إلى مستوى 9457.1 نقطة.

وربح رأس المال السوقي ما يربو على 24.2 مليار درهم، وارتفع إلى 3.28 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس مقارنة مع 3.26 تريليونات في نهاية جلسة الاثنين.

وجاء التحسن، مدفوعاً بنشاط من الأسهم القيادية وفي مقدمتها أسهم قطاعات البنوك والقطاعات المالية والطاقة والعقارات.

وتجاوز إجمالي السيولة التي استقطبتها الأسهم في السوقين 1.75 مليار درهم، منها 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، مقابل 453 مليون درهم في سوق دبي.

وشهدت جلسات أمس إجراء 21 ألف صفقة تمت على إجمالي 391.1 مليون سهم. وبلغت الأسهم المتداولة 148 مليون سهم في سوق دبي وحوالي 243 مليون سهم في سوق أبوظبي.

سوق دبي

واستند صعود مؤشر سوق دبي المالي إلى نشاط 26 سهماً عبر 5 قطاعات أساسية بمقدمتها البنوك والصناعة والعقارات والقطاع المالي والمرافق، حيث ارتفع سهم بنك «الإمارات دبي الوطني» بحوالي 2.76 %، وبلغ إجمالي السيولة 116.92 مليون درهم تلاه سهم شركة «إعمار» بنسبة نمو 4.82 % وبإجمالي سيولة 105.59 ملايين درهم، وبنك دبي الإسلامي بنسبة نمو بلغت 4.9 % وبسيولة 59 مليون درهم ثم سهم «ديوا» بنسبة بلغت 1.22 %.

وتركز التراجع في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، حيث شهدت شركة العربية للطيران تراجعاً قدره 0.47 % ثم شركة أرامكس بتراجع 2.1 %.

سوق أبوظبي

وارتكز التحسن في سوق أبوظبي إلى النشاط النسبي لأسهم 26 شركة أيضاً في قطاعات المالية والطاقة والعقار والصناعة والموانئ والسلع الاستهلاكية. وارتفع سهم العالمية القابضة 0.03 % فيما شهدت الدار العقارية ارتفاعاً قدره 3.34 %.

وكان سهم أدنوك للغاز الأكثر جذباً خلال تعاملات أمس، حيث ارتفع بنسبة 3.04 %. وشهدت الشركة أكبر تداولات خلال اليوم محققة 10 صفقات كبرى بلغت قيمتها 98.5 مليون درهم. وواصلت شركات أدنوك نشاطها، حيث شهد سهم أدنوك للتوزيع بدوره نمواً بنسبة 1.69 % تلاه سهم أبوظبي للموانئ بنمو 1.15 % ثم سهم شركة أمريكانا للمطاعم بنسبة 4.56 %.

من جانبه، لم يفلح سهم شركة «بريسايت» أمس في تدارك خسائره التي شهدها بنهاية اليوم الأول لإدراجه في سوق أبوظبي لينهي الجلسة بتراجع قدره 4 % ليستقر سعره عند ختام الجلسات عند 3.1 دراهم. في الوقت ذاته هبط سهم «الفا ظبي» بنسبة 1.62 % وسهم «ميلتبلاي» بنسبة 4.84 %.

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