«الفردان للتدريب المصرفي» يستهدف تأهيل 5000 مواطن

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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أكد حسن الفردان، الرئيس التنفيذي لـ «الفردان للصرافة»، أن «معهد الفردان للتدريب المصرفي»، الذي تم افتتاحه أخيراً يهدف إلى تدريب 5000 مواطن على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك بهدف دعم ملف التوطين، وتماشياً مع الأهداف الحكومية الرامية إلى زيادة نسبة مشاركة المواطنين في القطاعين المصرفي والمالي، ولتكون الفردان للصرافة بذلك أول مؤسسة خدمات مالية خاصة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بتوفير التعليم المجاني للمواطنين المنتسبين إلى هذا المعهد.

وأوضح الفردان في تصريحات لـ «البيان» أن المعهد يسعى لدعم المواطنين حديثي التخرج بشكل خاص وزيادة نسبة توظيف مواطني الإمارات في مختلف المجالات التي يشملها القطاع المالي، وذلك من خلال تزويدهم بالأساليب العملية والتطبيقية الحديثة المتبعة في قطاع الخدمات المالية، الأمر الذي يمنحهم الثقة اللازمة عند التقديم للفرص الوظيفية، إضافة إلى توفيره لورش العمل، وجلسات العصف الذهني، وجلسات التدريب أثناء العمل بالإضافة إلى دراسات الحالة.

ويستهدف مصرف الإمارات المركزي استحداث 5000 وظيفة جديدة للمواطنين في القطاع المالي بحلول عام 2026. ويعتبر القطاع المصرفي من أكبر القطاعات استيعاباً للموظفين المواطنين في الدولة، حيث يعمل فيه أكثر من 10 آلاف مواطن، أو ما يعادل 30 % من إجمالي العاملين في القطاع، بحسب بيانات اتحاد مصارف الإمارات.

وأضاف: «من خلال مساهمتنا بتوفير الوظائف والأيدي العاملة الماهرة في القطاعين المصرفي والمالي، فإننا نعزز بذلك رؤية الدولة الاستباقية في النهضة والتطور وتعزيز مكانتها في التصنيف العالمي، وبناء بيئة أعمال منفتحة وفعالية ومتكاملة عالمياً».

وحول آلية التسجيل والشروط، قال الفردان: «يقدم معهد الفردان للصرافة دورات تدريبية مجانية حضورية لمواطني الإمارات وخريجي الجامعات، كما نطمح إلى توفير الدورات المباشرة لحضورها افتراضياً (أونلاين) عبر الموقع الإلكتروني www.afbti.com. ونستهدف بهذه الدورات الطلاب والخريجين الجدد، إضافة إلى توفير دورات متقدمة للإماراتيين من ذوي الخبرة في المستقبل القريب. وتلتزم مجموعة الفردان بمواكبة توجهات الحكومة في مجال التوطين، ودعمها المستمر لمجتمع الإمارات ودعم ملف التوطين، وذلك من خلال حرصها على تطوير مهارات أبناء الوطن ودعم وتعزيز إمكانياتهم، بما يصب في بناء ونهضة الدولة والمساهمة في ازدهارها ونموها».

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