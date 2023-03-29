«دار التكافل» تغير اسمها إلى «وطنية انترناشيونال القابضة»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «دار التكافل»، إحدى الشركات العاملة في مجال التأمين التكافلي في الإمارات، أنها بصدد تغيير اسمها ونشاطها التجاري ليصبح «وطنية انترناشيونال القابضة ش.م.ع»، وهي شركة استثمارية قابضة، بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد أمس.

ويرافق الاسم الجديد هوية مؤسسية جديدة تم تشكيلها بعد المراجعة الاستراتيجية الشاملة للعلامة التجارية التي تم إجراؤها بعد الاندماج بين شركة دار التكافل وشركة وطنية للتكافل (وطنية) والذي اكتمل في الأول من يوليو 2022، بهدف إدراج جميع الشركات التابعة تحت اسم «وطنية للتكافل»، بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

وتدعم الهوية المؤسسية الجديدة التحول الكبير الحاصل في الكيان المندمج، ويعكس الشعار المشترك الجديد الذي ستتخذه الشركة الاستثمارية القابضة وشركتيها التابعتين أفضل المزايا من كلتا الشركتين المندمجتين مع مزيج من نمط الكتابة الخاص بشركة «وطنية» ورمز اللانهائية من شعار شركة «نور للتكافل».

وفي وقت سابق من هذا العام، تم تغيير الأسماء التجارية للشركتين التابعتين لدار التكافل من «نور للتكافل العام ش.م.ع» لتأمين المركبات والتأمين العام، إلى «وطنية للتكافل العام»، ومن «نور للتكافل العائلي ش.م.ع» للتأمين على الحياة والتأمين الصحي، إلى «وطنية للتكافل العائلي»، عقب الحصول على الموافقات اللازمة.

والجدير بالذكر أنه لن يكون هناك تغيير فوري في مؤشر إدراج الشركة بسوق دبي المالي تحت الرمز («DARTAKAFUL»). وستقوم الشركة بالإعلان عن المؤشر الجديد للمساهمين عند استكمال الشروط التنظيمية المطلوبة لتغييره.

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