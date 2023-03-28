تعاون بين «ويب انجج» و«تيم ريد دوت» في حلول التسويق المتكاملة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «ويب انجج» WebEngage، نظام التشغيل المتكامل والرائد للحفاظ على العملاء، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «تيم ريد دوت»، العاملة في مجال الاستشارات التسويقية المتكاملة.

والتي تتخذ من دبي مقراً لها. وتستطيع «تيم ريد دوت»، بفضل هذه الشراكة، تزويد عملائها بباقة من خدمات التسويق والحفاظ على العملاء بالاستفادة من مجموعة حلول «ويب انجج» الشاملة، والتي تتمتع بسمعة طيبة بوصفها أفضل الأدوات من نوعها المخصصة للتفاعل مع العملاء، وتحليل البيانات، وتخصيص التجارب في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم.

وقال براشانت لوديا، المدير العام لشركة «تيم ريد دوت»: «تشير الدراسات إلى أنّ زيادة بسيطة بمقدار 5% في نسبة الحفاظ على العملاء قد تؤدي إلى زيادة الأرباح بنسب تتراوح بين 25-95%.

ولذا، يسرنا التعاون مع «ويب انجج» لتمكين عملائنا من الوصول إلى مجموعة متكاملة من حلول استقطاب العملاء والحفاظ عليهم، والتي تشمل استخدام البيانات والتحليلات في الوقت الفعلي، وخاصية تنظيم وطرح الحملات لتسهيل عمليات التفاعل المجدية مع العملاء طوال تجربتهم.

وتُمثل هذه الميزة إضافة قيّمة إلى مجموعتنا المتنامية من الخدمات الشاملة، كما تؤكد شراكتنا الاستراتيجية مع «ويب انجج» زيادة حضورنا بشكل ملموس في قطاعي الإعلام والإعلان».

قال لويس كاشياب، المدير العالمي للشراكات لدى «ويب انجج»: «تأتي شراكتنا مع «تيم ريد دوت» في إطار خطتنا الطموحة لتحقيق الريادة في مجال تقنيات التسويق المبتكرة في مختلف القطاعات. وتضمن آليات الحفاظ على العملاء تحقيق مستويات نمو ملموسة لشركة «تيم ريد دوت»، ولا سيما أن الحفاظ على العملاء أصبح أحد أهم الأهداف الرئيسية التي تسعى شركات التسويق إلى تحقيقها في جميع القطاعات.

ويتطلب نجاح ذلك تطوير الكثير من منصات البيانات والأتمتة المتقدمة ومحركات التخصيص وأنظمة تنسيق الحملات متعددة القنوات، والتي نفخر بتوفيرها جميعاً ضمن نموذج موحد ومتكامل».

وتؤكد أكثر من 800 علامة حول العالم قدرة الحلول المتكاملة على تحسين استراتيجيات التفاعل مع العملاء والحفاظ عليهم. ونجحت «ويب انجج»، منذ دخولها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في استقطاب أكثر من 60 عميلاً جديداً من مختلف القطاعات بشكل فصلي، مما يعزز ريادتها لقطاع تقنيات التسويق في المنطقة. كما تؤكد الشراكة بين «ويب انجج» و«تيم ريد دوت» تنامي علاقات التعاون العابرة للقطاعات والرامية إلى توفير القيمة في إطار تعاوني في دبي والمملكة العربية السعودية.

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