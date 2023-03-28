الأسهم المحلية تربح 24 مليار درهم وسوق دبي يصعد بأكبر وتيرة يومية في 6 أشهر

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 24.2 مليار درهم، مع تحقيق سوق دبي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ 6 أشهر.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.261 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.286 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.692 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و593.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.75 مليار درهم موزعة بواقع 1.29 مليار درهم في سوق أبوظبي و452.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 391 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 21 ألف صفقة. وتم تنفيذ 10 صفقات كبيرة على "أدنوك للغاز" لنحو 41.5 مليون سهم بقيمة قاربت 98.4 مليون درهم.

-سوق أبوظبي..

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي "فادجي" بنسبة 0.36% أو ما يعادل 34.6 نقطة ليغلق عند 9457.16 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنحو 0.31% أو ما يوازي 29.16 نقطة ليقفل عند 9325.28 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "الدار العقارية" بنسبة 3.35% و"أبوظبي التجاري" 3.12% و"أدنوك للغاز" 3.04% و"أبوظبي الإسلامي" 2% و"أبوظبي للتوزيع" 1.69% و"الياه سات" 1.16% و"موانئ أبوظبي" 1.15% و"أبوظبي الأول" 0.93% و"أدنوك للحفر" 0.53%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 307.9 ملايين درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.03% عند مستوى 395.1 درهم، تلاه "أدنوك للغاز" بسيولة 183.8 مليون درهم، ثم "الفا ظبي" بسيولة 104.8 ملايين درهم.

-سوق دبي..

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.74% أو ما يعادل 58 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ أكتوبر الماضي، ليغلق مستقراً عند مستوى 3384.41 نقطة.

ودعم مكاسب سوق دبي ارتفاع أسهم "دبي الإسلامي" 4.9% و"إعمار العقارية" 4.8% و"الإمارات دبي الوطني" 2.76% و"إعمار للتطوير" 1.3% و"ديوا" 1.22% و"إمباور" 1.8% و"تيكوم" 2.17% و"دبي للاستثمار" 0.43% و"سالك" 1.04%.

وتصدر "الإمارات دبي الوطني" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 116.9 مليون درهم، تلاه "إعمار العقارية" جاذباً نحو 105.5 ملايين درهم، ثم "دبي الإسلامي" جاذباً أكثر من 69.4 مليون درهم.

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