ماكدونالدز الإمارات تعلن عن حملتها الرمضانية السنوية لجمع التبرعات لصالح الهلال الأحمر الإماراتي

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•تضفي ماكدونالدز الإمارات لمسة من المرح على حملتها الرمضانية السنوية لهذا العام من خلال إطلاق "لعبة أفعال الخير"، وهي مجموعة مميّزة من أوراق اللعب المبتكرة والمصمّمة لتشجّع الناس على فعل الخير بأعمال بسيطة تنشر الحبّ وتقرّب العائلات والأصدقاء مقابل 5 دراهم فقط.

•سيتم التبرع بجميع عائدات مبيعات البطاقات إلى الهلال الأحمر الإماراتي في محاولة لصنع تأثير إيجابي في المجتمع وضمن إطار الشراكة الطويلة التي تربط بين الجمعية وشركة ماكدونالدز.

•ساهمت ماكدونالدز في جمع تبرعات تجاوزت قيمتها 1.5 مليون درهم لصالح الهلال الأحمر الإماراتي على مدار السنوات الخمس الماضية، مع جمع تبرعات تزيد عن 310 آلاف درهم خلال العام الماضي وحده.

أعلنت ماكدونالدز الإمارات عن احتفالها بحلول شهر رمضان المبارك لهذا العام عبر حملتها الرمضانية السنوية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من خلال إطلاق "لعبة أفعال الخير"، وهي مصممة خصيصاً لجمع العائلة والأصدقاء لقضاء أجمل الأوقات معاً خلال الشهر الفضيل.

ويمكن شراء البطاقات عبر مطاعم ماكدونالدز الإمارات أو عبر طلبات التوصيل بقيمة 5 دراهم فقط، وسيتم التبرع بجميع عائدات مبيعات هذه البطاقات بالكامل للمساهمة في برامج الهلال الأحمر الرمضانية، وجاءت فكرة بطاقات الخير من وحي حملة ماكدونالدز لإحياء روح الطفولة في داخلنا " عيش بقلوبهم تعيش أحلى رمضان"، والتي تشجع الكبار على التعلم من الأطفال والتواصل مع فطرة الطفولة في داخلهم خلال شهر رمضان المبارك. وتركز الحملة على سمات الأطفال الفطرية مثل اللطف وحب الحركة والاستكشاف، والتي تلهم الكبار للتصرف بلطف وطيبة بما يتماشى مع روح وقيم الشهر الفضيل.

تمتد شراكة ماكدونالدز الإمارات والهلال الأحمر الإماراتي لأكثر من 5 سنوات، ساهمت خلالها الشركة في جمع تبرعات تزيد عن 1.5 مليون درهم إماراتي. وخلال العام 2022 وحده، ساهمت مطاعم ماكدونالدز في جمع تبرعات تزيد قيمتها عن 310,000 درهم إماراتي من خلال بيع كتب حرفيات مؤسسة الغدير للحرف الإماراتية، وهي مبادرة أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي..

وفي تعليق على البرنامج، قال وليد فقيه، الرئيس التنفيذي لماكدونالدز الإمارات: "إن أحد أهم الإنجازات التي نفتخر بها هو عملنا الخيري بالشراكة مع مؤسسات مثل الهلال الأحمر الإماراتي، إذ تسهم حملتنا الرمضانية السنوية في جمع التبرعات لمساعدة المحتاجين في دولة الإمارات كل عام، وتحظى بدعم كامل من زبائننا. ونحن على ثقة بأنهم سيظهرون دعمهم القوي لنا هذا العام، ونتطلع لاجتماع أفراد الأسر معاً للمساهمة في ترك بصمة إيجابية خلال شهر الخير".

من جانبه أشاد سعادة راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في الهلال الأحمر بمبادرات ماكدونالدز الإمارات في المجالات الإنسانية والمجتمعية، وقال إن الشركة تضطلع بدور مهم فيما يخص تعزيز جوانب المسؤولية المجتمعية من خلال دعمها المستمر للفعاليات والأنشطة الخيرية والإنسانية، مشيرا إلى العديد من مساهمات ماكدونالدز السابقة في هذا الصدد، وأضاف " نتطلع في الهلال الأحمر إلى المزيد من الشراكة الإنسانية مع الشركة مستقبلا".

ستكون أوراق اللعب متوفرة للشراء بسعر 5 دراهم فقط عبر مطاعم ماكدونالدز الإمارات أو أو خدمة الطلب من السيارة أو عبر طلبات التوصيل ابتداءً من 20 مارس. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://www.mcdonalds.com/ae/ar-ae/buy-the-cards-for-good.html

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